فرصت حضور ایران در بازار دارویی ۳۰ میلیارد دلاری روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه ملاقات خود با خانم دکتر ورورنیکا اسکوورتسوا وزیر بهداشت روسیه، اظهار داشت: اسناد همکاری که امروز بین بخش خصوصی ایران و روسیه امضا شد به ارتقای روابط علمی، تجاری و تحقیقاتی کمک خواهد کرد.

وی گفت: اطمینان دارم که در آینده از طریق هم افزایی و همکاری مراکز تحقیقاتی دو کشور، می توانیم به دستاوردهای ارزشمندی دست پیدا کنیم. ایران در حوزه دارو و واکسن در شرایطی پیشرفت کرد که در تحریم بود.

هاشمی اضافه کرد: با وجود تحریم ها هم می توانیم دستاوردهای مناسبی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی و در مجموعه علوم پزشکی داشته باشیم.

وزیر بهداشت در حاشیه امضای پروتکل GMP و اسناد همکاری های بخش خصوصی در زمینه دارو، فناوری، واکسن و تجهیزات پزشکی در مسکو، گفت: نگاه رهبران دو کشور ایران و روسیه در ارتقا همکاری ها در همه سطوح است.

هاشمی در خصوص سندهایی که بین دو کشور ایران و روسیه امضا شد، گفت: هموار شدن مسیر در راستای این پروتکل ها به همت همکاران ما در ایران بستگی دارد.

وی با بیان اینکه دولت روسیه و دوستانی که در بخش خصوصی روسیه هستند به شدت علاقمند به توسعه روابط هستند و در حوزه های علمی و انتقال تکنولوژی به خصوص در زمینه تولید دارو بنای بر کمک دارند، افزود: مهم اینست که طرف های ایرانی و همچنین دانشگاه ها و مرکز تحقیقاتی ما باید از این فرصت پیش آمده نهایت استفاده را بکنند.

هاشمی با ذکر این مطلب که بازار ۳۰ میلیارد دلاری دارو در روسیه بسیار مهم است و چیزی نزدیک به ۷ برابر بازار دارویی ایران است، افزود: باید از این فرصت که تکرار شدنی هم نیست، استفاده کرد. همچنین برای شرکت های ایرانی بسیار خوب است که بتوانند به خارج از مرزها بروند و سرمایه گذاری مشترک با شرکت های روسی در روسیه بکنند.

وزیر بهداشت در ادامه افزود: استفاده از این فرصت ها علاوه بر اینکه سودش برای ایرانیان و ارتقای کیفیت تولیدات است در عین حال ارزآوری برای کشور می کند.

هاشمی در ادامه گفت: مراکز علمی روسیه به خصوص در علوم پایه توانمندی های بسیار بالایی دارند که با توجه به نگاه رهبران دو کشور که ارتقای همکاری ها در همه سطوح است، امیدواریم که مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی ما از این ظرفیت حداکثر استفاده را کنند.