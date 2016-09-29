شبکه پرس تی وی گزارش داد: رجب طیب اردوغان طی سخنانی در کاخ ریاست‌جمهوری در آنکارا با اشاره به احتمال تمدید وضعیت فوق العاده تا یک سال دیگر، این اقدام را به نفع ترکیه دانست.