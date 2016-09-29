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۸ مهر ۱۳۹۵، ۲۳:۵۵

اردوغان: وضعیت فوق‌العاده شاید تا یک سال تمدید شود

شبکه پرس تی وی گزارش داد: رجب طیب اردوغان طی سخنانی در کاخ ریاست‌جمهوری در آنکارا با اشاره به احتمال تمدید وضعیت فوق العاده تا یک سال دیگر، این اقدام را به نفع ترکیه دانست.

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کد مطلب 3782810

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