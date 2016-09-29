https://mehrnews.com/xG9xd ۸ مهر ۱۳۹۵، ۲۳:۵۵ کد مطلب 3782810 اخبار کوتاه بین الملل اخبار کوتاه بین الملل ۸ مهر ۱۳۹۵، ۲۳:۵۵ اردوغان: وضعیت فوقالعاده شاید تا یک سال تمدید شود شبکه پرس تی وی گزارش داد: رجب طیب اردوغان طی سخنانی در کاخ ریاستجمهوری در آنکارا با اشاره به احتمال تمدید وضعیت فوق العاده تا یک سال دیگر، این اقدام را به نفع ترکیه دانست. . کد مطلب 3782810 کپی شد مطالب مرتبط رأی گیری پارلمان ترکیه برای تمدید قانون وضعیت اضطراری ایلدریم: پیشنهاد تمدید وضعیت فوق العاده در ترکیه را دادهایم/ غرب در مقوله آزادی ریاکاری میکند پنجمین تمدید وضعیت فوق العاده در ترکیه برای تصویب به پارلمان رفت برچسبها رجب طیب اردوغان ترکیه وضعیت فوق العاده
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