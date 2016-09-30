به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انجمن سینمای جوانان ایران، آیین اختتامه پنجاه و چهارمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان «کومش» در محل فرهنگسرای کومش با حضور هنرمندان ۱۰شامل همدان، کرمانشاه، قم، ایلام، قزوین، اراک، البرز، سنندج، سمنان و تهران با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان داد.

براساس آرای هیئت داوران پنجاه و چهارمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان «کومش» در بخش پژوهش فیلم مستند تندیس جشنواره به رویا علیپور برای فیلم «درخت پرتره من است» از قزوین، در بخش فیلمنامه، از میان پنج کاندید دیپلم افتخار به آرمان خوانساریان برای فیلم سبز کله غازی از تهران و تندیس جشنواره به سالم صلواتی برای فیلم آینه های پریده رنگ از سنندج اهدا شد.

در بخش تصویربرداری نیز از میان چهار کاندید داوران ضمن تقدیر از احسان رفیعی جم برای فیلم محاق، تندیس جشنواره را به سینا کرمانی زاده برای فیلم حفره مشترک از تهران اهدا کردند همچنین در بخش تدوین، تندیس جشنواره به طیبه بابایی برای فیلم مریم فصل آخر از کرمانشاه و در بخش صدا تندیس جشنواره مشترکاً به مسیح حدپورسراج برای صدابرداری فیلم کورسو از تهران و حسین قورچیان برای صداگذاری فیلم های ساختمان شماره ۱۳ و روتوش از تهران اهدا شد.

در بخش جانبخشی در آثار پویانمایی نیز از میان پنج کاندید، دیپلم افتخار به حسین صفارزادگان برای فیلم قرمز از تهران و تندیس جشنواره مشترکا به رسول شیری برای فیلم درخت از تهران و فرزانه قبادی برای فیلم کرگدن از شاهرود اهدا شد.

در بخش بهترین فیلم پویانمای نیز از میان سه کاندید سید مسلم طباطبایی برای فیلم لایت سایت از تهران تندیس جشنواره را دریافت کرد و در بخش بهترین فیلم مستند تندیس جشنواره به طیبه بابایی برای فیلم مریم فصل آخر از کرمانشاه اهدا شد.

در بخش بهترین فیلم تجربی تندیس جشنواره به کیارش انوری برای فیلم مرگ از تهران رسید و در بخش بهترین فیلم داستانی از میان چهار فیلم داستانی، تندیس جشنواره به کاوه مظاهری برای فیلم روتوش از تهران اهدا شد.

همچنین در بخش استعداد جوان تندیس جشنواره به کتایون پَرمَر برای فیلم کِشَند از تهران و در بخش تقدیر هیات داوران، ضمن تقدیر از توماج دانش بهزادی بازیگر فیلم کشند، دیپلم افتخار بازیگری مشترکاً اهدا می شود به سونیا سنجری برای فیلم روتوش از تهران و مینو شریفی پور برای فیلم آینه های پریده رنگ از سنندج اهدا شد.

در نهایت نیز جایزه بزرگ جشنواره، از میان سه کاندید به اسما ابراهیم زادگان برای فیلم حفره مشترک از تهران رسید و در بخش فیلمنامه محسم مرادی، زیبا ارژنگ، مهدی ایمانی و پویان صفری تقدیر شدند.

در بخش عکس اما لوح تقدیر به قاسم فتحی برای عکس انتظار یک رویا از تهران، محمدامین فنایی برای مجموعه عکس شخصیت طبیعی از اراک رسید و تندیس جشنواره را و امیر صالحی برای عکس گذر از اراک دریافت کرد.

در آیین اختتامه پنجاه و چهارمین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان «کومش» از ایثارگر و جانباز هشت سال دفاع مقدس نصرت اله مرادی معاون توسعه و منابع انسانی سازمان سینمایی و سمعی بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین عزیز اله حمید نژاد هنرمند مطرح سمنان در سینما طی مراسمی خاص تجلیل شد.