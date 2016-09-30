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۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۹:۴۰

فیلم/ برگزاری آئین کهن مذهبی قالیشویان کاشان

فیلم/ برگزاری آئین کهن مذهبی قالیشویان کاشان

دلیجان- آئین کهن مذهبی قالیشویان که پیشینه ای بیش از یک هزار سال دارد، طبق رسم هر ساله، برگزار شد.

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به گزارش خبرنگار مهر، این آئین کهن مذهبی هر ساله در دومین جمعه ماه مهر، با حضور هزاران نفر از دوست‌داران و عاشقان اهل بیت (ع) از روستای خاوه دلیجان آغاز می شود و در ضریح مطهر امامزاده سلطان علی‌بن امام محمد باقر(ع) در مشهد اردهال کاشان ادامه می یابد.

در این آئین، مراسم تشییع و خاک‌سپاری حضرت سلطان علی‌بن امام محمد باقر(ع) که در ۲۷ جمادی‌الثانی سال ۱۱۶ هجری قمری مطابق با دومین جمعه مهرماه به شهادت رسیده به صورت نمادین برگزار می شود.

آئین قالیشویان در حقیقت روایتگر نمادین صحنه هایی از وقایع کربلای ایران و شهادت مظلومانه حضرت سلطانعلی فرزند امام محمد باقر(ع) در این منطقه است و اهالی خاوه اولین گروه از مردمان آن روزگار بودند که پس از شنیدن خبر نبرد آن حضرت به یاریش شتافتند.

در این مراسم عزاداران یک قالی لوله شده از صحن مطهر امامزاده سلطانعلی را که نماد همان قالی‌ است که به هنگام شهادت، بدن مطهر امامزاده را در آن پیچیده بودند به معتمدین تحویل می‌دهند.

افرادی که قالی را تحویل می‌گیرند، حسین حسین گویان و با تکان دادن چوب دستی های خود که نمایش نبردی نمادین با قاتلان است، قالی را در یک مسیر مشخص به سوی نهر آب شاهزاده حسین می‌برند و آن را شست و شو می‌دهند.

گفتنی است آئین قالیشویان تنها مراسم سنتی مذهبی ایران است که برگزاری آن مطابق تاریخ شمسی است و این آئین در سال ۲۰۱۲ در فهرست میراث فرهنگی و معنوی جهانی در یونسکو به ثبت رسید.

کد مطلب 3783338

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    نظرات

    • جمعی از خبرنگاران کاشان ۱۷:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۰
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      پاسخ
      مدیرعامل محترم خبرگزاری مهر با سلام خبری با عنوان « برگزاری آیین کهن مذهبی قالیشویان در دلیجان » به شماره 3783338 در ساعت 19:40 روز جمعه 9 مهر 1395 در تارنمای خبرگزاری مهر منتشر و باعث شگفتی همکاران خبرنگار شما در شهرستان کاشان شد . صرفا جهت اطلاع همکارانمان در آن خبرگزاری عرض می کنیم که مراسم قالی شویان مشهد اردهال کاشان در سال 2012 در فهرست میراث جهانی ناملموس به ثبت رسید . ضمن آنکه این آیین همیشه با نام کاشان و چوب به دستی مردم فین کاشان عجین بوده است .

      پاسخ سایت: تیتر اصلاح شده است.

    • مهدی ۲۲:۱۷ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۰
      0 0
      پاسخ
      قالیشویان کاشان نه دلیجان برادر من !

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