منطقه ۲۰ به عنوان قطب مذهبی شهر تهران محسوب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۰ تهران، سید احمد صفوی اظهار داشت: منطقه ۲۰ به عنوان قطب مذهبی شهر تهران در ایام محرم میزبان هزاران عزادار حسینی است که به منظور ارائه خدمات بهینه به سوگواران، تعامل و هماهنگی های لازم بین نهادها و ادارات درون و برون سازمانی انجام شد.

صفوی با اشاره به اینکه با فعالیت ستاد مدیریت بحران و برپایی مانورهای عملیاتی، تعامل لازم بین نهادهای شهری در منطقه ۲۰ به خوبی ایجاد شده است، افزود: این تعامل ایجاد شده بسیار ارزشمند است که در ارائه بهترین خدمات به شهروندان نمود پیدا می کند.

شهردار منطقه ۲۰ تهران یادآور شد: برای برقراری ایمنی در هیئت های عزاداری و مسیرهای تردد عزاداران، مانور عملیاتی با حضور ارگان های مختلف شهری برگزار شد تا میزان آمادگی عوامل اجرایی این ارگان ها بررسی و ارزیابی شود.

محسن کریمی دبیر ستاد مدیریت بحران شهرداری منطقه ۲۰ تهران با اشاره به اینکه پیش از عملیاتی شدن سناریوی فرضی، مانور دورمیزی آن در محل سرکلانتری نهم با حضور نمایندگان عوامل اجرایی برگزار شده بود، گفت: رفع ترافیک، آرام کردن ناآرامی های اجتماعی، انتقال مصدومین به مراکز درمانی، مهار آتش سوزی و انفجارهای احتمالی از موارد پیش بینی شده در سناریو بود که با حضور تیم های اجرایی عملیاتی شد.

کریمی با اشاره به اینکه یکی از دلایل برپایی این مانور به مناسبت روز آتش نشانی و ایمنی بوده است، ادامه داد: اورژانس، سرکلانتری نهم شهر تهران، شبکه بهداشت و درمان شهرری، ادارات برق، گاز، آب و مخابرات، سپاه ناحیه جنوب شهر تهران، جمعیت هلال احمر، سازمان خدمات ایمنی و آتش نشانی منطقه هفت شهر تهران از عوامل اجرایی حاضر در این مانور بودند.