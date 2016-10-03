تهران سیاهپوش شد/تعویض پرچم گنبد حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: همزمان با آغاز ماه محرم و ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، شهرستان های استان تهران سیاهپوش شده و برنامه های ویژه در اماکن مذهبی و نقاط مختلف استان در حال برگزاری است.

در شب اول محرم، هیئات مذهبی و حسینیه ها در کنار مساجد، شاهد حضور پرشور عاشقان و دلباختگانی بود که تلاش داشتند تا عشق و ارادت خود را به سیدوسالار شهیدان و شهدای دشت کربلا به معرض نمایش بگذارند.

عزاداران حسینی در شهرستان های استان تهران با پوشیدن پیراهن های مشکی و عده ای نیز با درج شعارهایی نظیر کلنا عباسک یا زینب، یا حسین(ع) و غیره در مراسم سوگواری ایام محرم حاضر شدند.

برپایی ایستگاه های صلواتی همزمان با اولین شب ماه محرم

حضور نوجوانان و جوانان با پیراهن های مشکی در مراسم عزاداری و سوگواری محرم از جمله ویژگی های برنامه های اجرا شده در شهرستان های استان تهران بود، به طوری که اکثر جمعیت حاضر در حسینیه ها و هیئات مذهبی را آینده سازان ایران اسلامی تشکیل می دانند و این نشان دهنده آن بود که جوان ایرانی دل در گروی اهل بیت دارد.

پخش نوای عزاداری و سوگواری در جای جای استان تهران به گوش می رسد و برخی از عاشقان و دلباختگان به مکتب سرخ حسینی، با برپایی ایستگاه های صلواتی در ایام ماه محرم از عزاداران حسینی پذیرایی می کنند.

عاشقان و دلباختگان به مکتب عاشورا و کربلا با توزیع چای و شیر در شب اول محرم از عزاداران حسینی پذیرایی کردند و بر رونق هر چه بیشتر برنامه های سوگواری سید و سالار شهیدان افزودند.

حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) نیز در شب اول محرم میزبان جمع کثیری از مردم شهرری و نقاط مختلف استان تهران بود که خود را از نقاط دور و نزدیک به این مکان مقدس رسانده و در برنامه عزاداری و سوگواری سید و سالار شهیدان شرکت کردند.

برگزاری آیین تعویض گنبد حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

آیین تعویض پرچم گنبد حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) نیز در ایام محرم با حضور جمع کثیری از مردم متدین و انقلابی استان تهران برگزار و پرچم حضرت اباعبدالله الحسین(ع) بر فراز این حرم نورانی نصب شد.

به گفته مسئولان، قرار است تا پرچم حضرت ابا عبدالله الحسین(ع) تا پایان ماه صفر و به مدت دو ماه بر فراز حرم حضرت عبدالعظیم حسین(ع) نصب باشد.

همچنین در ایام ماه محرم برنامه های ویژه ای از سوی آستان مقدس حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) با حضور سخنرانان و مادحین اهل بیت عصمت و طهارت برگزار می شود.

امام حسین(ع) تأسیس کننده یک دانشگاه ابدی بود

حجت الاسلام رضا غلامی، رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امام حسین(ع) با حرکت تاریخی خود، یک میزان مشخص را برای مسیر حق و باطل مشخص کرد.

وی با اشاره به این نکته که باید همه مسیر و خط حرکتی خود را مشخص کنند، افزود: نمی توان هم یزیدی زندگی کرد و هم با امام حسین(ع) بود و باید همه در این راه، مسیر و خط حرکتی خود را روشن کنند.

غلامی با تأکید بر این نکته که دستگاه امام حسین(ع)، دستگاه بخشش و کرم است، ادامه داد: امام حسین(ع) در حادثه عاشورا یک دانشگاه ابدی تأسیس کرد که همچنان این دانشگاه زنده و پویا است.

رییس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین یادآور شد: شهدای انقلاب اسلامی و شهدای دفاع مقدس نیز با تأسی و پیروی از مکتب سرخ حسینی، برای دفاع از ارزش ها و اصول اسلامی از بهترین سرمایه های خود گذشتند.

وی ادامه داد: امروز نیز شهدای مدافع حرم به عنوان مهمترین و برجسته ترین شاگردان مکتب عاشورا و کربلا شناخته می شوند که با تقدیم خون مطهرشان، به امام حسین(ع) و شهدای دشت کربلا اقتدا کردند.

ادامه دادن راه عاشورا وظیفه همه دوستداران امام حسین(ع) است

حجت الاسلام حسین قدوسی نژاد، کارشناس مذهبی در گفت و گو نیز با خبرنگار مهر اظهار داشت:هرکس مکتب سرخ حسینی را دوست دارد، باید در مسیر عاشورا و کربلا حرکت کند.

وی افزود: نمی توان امام حسین(ع) را دوست داشت اما در مسیر باطل حرکت کرد و برگزاری مراسم عزاداری و سوگواری با هدف شناخت حرکت امام حسین(ع) و پیاده سازی سیره آن حضرت در زندگی خود است.

قدوسی نژاد یادآور شد: باید برنامه های سوگواری و عزاداری سید و سالار شهیدان با شور و شعور برگزار شود که این امر برکات متعددی را برای فرد و جامعه به همراه خواهد داشت.