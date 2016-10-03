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۱۲ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۲۱

فرماندار گرگان:

مردم نگران قطع یارانه در سرشماری نفوس و مسکن نباشند

مردم نگران قطع یارانه در سرشماری نفوس و مسکن نباشند

گرگان – فرماندار گرگان گفت: سرشماری عمومی نفوس و مسکن هیچ ارتباطی به مسائل اقتصادی و قطع شدن یارانه‌ها ندارد و مردم نگران این مساله نباشند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس حسینی صبح دوشنبه در دیدار هیئت سرشماری نفوس و مسکن گلستان با نماینده ولی فقیه در استان، اظهار کرد: در سرشماری عمومی نفوس و مسکن امسال، هیچ گونه سوالی که فرار مردم از سرشماری را به دنبال داشته باشد، مطرح نخواهد شد.

وی افزود: در این سرشماری وضعیت شغلی بررسی می‌شود، اما بحث درآمد افراد مطرح نیست و مردم نگران قطع شدن یارانه‌ها نباشند.

فرماندار گرگان با بیان اینکه ۵۲۰ هزار نفر برای شرکت در سرشماری نفوس و مسکن در شهرستان گرگان پیش بینی شده اند، خاطرنشان کرد: سرشماری اینترنتی صرفه جویی در زمان است و هر شخص در کمتر از سه دقیقه می‌تواند اطلاعات مربوط به خودش را ثبت کند.

حسینی تصریح کرد: هرچه نیروهای مربوط به انجام سرشماری کمتر شوند از آسیب‌های اجتماعی هم جلوگیری خواهد شد.

وی ادامه داد: برای سهولت در انجام سرشماری اینترنتی نفوس و مسکن در شهرستان گرگان، پهنای باند را وسعت داده‌ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار هیئت سرشماری نفوس و مسکن با نماینده ولی فقیه گلستان که با حضور رئیس سازمان برنامه ریزی و بودجه استان و فرماندار گرگان انجام شد، اطلاعات مربوط به سرشماری آیت الله نورمفیدی ثبت شد.

کد مطلب 3785736

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