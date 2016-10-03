نوازنده ایرانی یک رکورد ثبت کرد/«پرواز زنبور عسل» در یک قدمی گینس

به گزارش خبرنگار مهر، آرمین قیطاسی نوازنده جوان فلوت کلاسیک کشورمان دوشنبه ۱۲ مهر ماه در یک نشست رسانه ای که در تالار وحدت تهران برگزار شد، از شکست رکورد جهانی سرعت در نوازندگی فلوت قطعه «پرواز زنبور عسل» به آهنگسازی کورساکف و دعوت از مسئولان گینس برای ثبت این رکورد جهانی خبر داد.

قیطاسی در این خصوص توضیح داد: حدود سه سال پیش بود که در منزل همراه دوستم تصمیم گرفتیم تا قطعه «پرواز زنبور عسل» کورساکف را اجرا کنیم که این اتفاق انجام گرفت و ما بعد از اجرای این قطعه که کاملا به صورت شخصی و بدون در نظر گرفتن هیچ انگیزه ای اجرا شد، فیلم آن را در یوتیوب آپلود کردیم اما برای ما این نکته بسیار جالب توجه بود که بعد از یک ماه از گذشت این اجرا مشاهده کردیم کاربرانی بالغ بر ۱۵ هزار نفر از این اجرا در خارج از کشور دیدن کرده و از آن استقبال کردند.

وی ادامه داد: در همین اوقات بود که تصمیم گرفتم با توجه به سرعتی که در اجرای این برنامه وجود داشت و همین موضوع نیز باعث استقبال مخاطبان شده بود اجرای جدیدی را از این قطعه کلاسیک داشته باشم و باید بگویم تنها هدفم هم این بود که ثابت کنم یک موزیسین ایرانی می تواند در حوزه موسیقی کلاسیک دست به یک اقدام بین المللی بزند. اتفاقا در همین حین بود که ایمیل عجیب و غریبی را دریافت کردم که واقعا جرات باز کردن آن را نداشتم، اما وقتی رفتم و در گوگل جستجو کردم مشاهده کردم سایتی که این ایمیل را برای من ارسال کرده یکی از معتبرترین سایت های موسیقی دنیاست که در حوزه ثبت رکوردهای موسیقی فعالیت های قابل توجهی را انجام می دهد. حتی وقتی به این سایت ها مراجعه کردم برایم قابل باور نبود که اجرای من به صورت کاملا بزرگنمایی شده برای مخاطبان به نمایش درآمده است.

این نوازنده جوان فلوت کلاسیک اظها کرد: البته با توجه به صحبت هایی که از طریق دوستانم انجام گرفت آنها به من گفتند اگر من یک نوازنده ایرانی نبودم ماجرای این اجرا خیلی زودتر از این دو سال پررنگ تر می شد اما باید باور کنم که با توجه به این اجرا و تحقیقات فراوانی که در این زمینه با در نظر گرفتن مستندات استانداردهای بین المللی انجام دادیم پی به این بردم که در اجرای قطعه «پرواز زنبور عسل» بنده سریع‌ترین فلوتیست دنیا هستم. این عنوان هم فقط و فقط مربوط به اجرای قطعه یاد شده می شود و ربطی به فضاهای دیگر ندارد.

قیطاسی در بخش دیگری از این نشست رسانه ای با اشاره به اجرای استاندارد این قطعه موسیقایی برای ارسال به محافل و سامانه های ثبت رکورد جهانی از جمله گینس بیان کرد: اجرای سرعت بالا بر اساس «مترونوم» و در کنار قرار گرفتن یک زمان‌ سنجش دقیق در کنار نوازنده که در برگیرنده ثانیه ها و صدم ثانیه ها باشد، دو معیار اصلی ارسال آثار این چنینی به سامانه ها و موسسات بین المللی ثبت رکورد جهانی است. ضمن اینکه ضبط تصویری قطعه نیز باید بدون وقفه ارائه شود. به هر حال با توجه به این متر و معیارها و همکاری خوبی که از سوی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین مدیران تالار وحدت انجام گرفت ما موفق به ضبط این موزیک ویدیو شدیم و آن را ارسال کردیم. در این مدت هم با کمک همکارم بهرنگ معتمدی و دیگر دوستان تحقیقات وسیعی را انجام دادیم تا مطمئن شویم که سریع‌ترین اجرای قطعه «پرواز زنبور عسل» متعلق به چه کسی است و خوشبختانه تا به امروز به این اطمینان دست پیدا کردیم که این رکورد توسط بنده شکسته شده است.

رهبر ارکستر «آرس نوا» با اشاره به اینکه هزینه دعوت داوران گینس برای حضور در ایران و ثبت این رکورد جهانی بالغ بر ۲۰ هزار دلار پیش‌بینی شده، بیان کرد: طبیعتا چنین هزینه ای برای مجموعه خصوصی ما بسیار بسیار رقم هنگفتی است که امیدوارم با توجه به اهمیت ماجرا و حمایت هایی که از سوی مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صورت می گیرد بتوانیم شاهد تحقق چنین موضوعی باشیم.

وی افزود: رکوردداران گینس در حوزه موسیقی کلاسیک کسانی هستند که بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ «بی پی ام- bpm» (واحد مترونوم سنجی در پالس های ضربی) اجرای اثر داشته اند که خوشبختانه من ادعا می کنم فقط در این حوزه از آنها ۱۰۰ بی پی ام بالاتر هستم. البته در حوزه ساز گیتار این ماجرا بسیار فرق می کند و من کاری به آن ندارم و در این زمینه نمی توانم ادعایی داشته باشم.

قیطاسی ضمن توضیح معیارهای سنجش بی پی ام در اجرای نت های موسیقایی مدعی شد: بنده در هر ثانیه موفق به اجرای ۲۰ نت شدم که این رقم قابل توجهی است که بنده در اجرای قطعه «پرواز زنبور عسل» موفق به اجرای آن در زمانی بالغ بر ۴۴ و ۸۵۰ صدم ثانیه شدم و امیدوارم با توجه به برنامه ریزی‌هایی که در این زمینه انجام گرفته بتوانم این رکورد را در گینس به ثبت برسانم. من همینجا از همه مدیران محترم فرهنگی و هنری کشورمان خواهش می کنم که این اتفاق را جدی گرفته و از آن حمایت کنند تا علاوه بر ثبت آن در داخل کشور در دنیا نیز مورد توجه قرار گیرد. متاسفانه در دوره های گذشته هنرمندانی چون وحید ایران‌شاهی در حوزه گیتار و یارا باهنر در زمینه نوازندگی ویولن موفق به ثبت رکورد خود در گینس شده اند اما بسیار شگفت انگیز است که هیچ خبری در این زمینه در هیچ رسانه ای منتشر نشد و هیچ کس آن را جدی نگرفت.

این هنرمند در بخش پایانی صحبت های خود ضمن نمایش فیلم اجرای قطعه «پرواز زنبور عسل» تصریح کرد: مملکت ما از هر ۱۰ خانه در برگیرنده استعدادهای نابی است که می توانیم با کمی توجه و پشتیبانی از این استعدادها فضای ارزشمندی را ترسیم کنیم که برای پیشرفت این مملکت بهترین اتفاق است و امیدواریم از امروز فضا به گونه ای باشد که شاهد حمایت های بیشتری در این زمینه باشیم.