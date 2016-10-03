صوت / «هیهات» حامد همایون برای محرم منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد همایون خواننده موسیقی پاپ در اولین روز فرا رسیدن ایام عزاداری حضرت سید الشهدا (ع) قطعه «هیهات» را منتشر کرد.

در این قطعه موسیقایی که توسط موسسه فرهنگی هنری «ترانه شرقی» در فضای مجازی منتشر شده، سهیل حسینی ترانه سرا، سامان امامی تنظیم کننده، حامد همایون خواننده و آهنگساز، هادی جداری کلارینت، محمد فلاحی میکس و مسترینگ و محسن رجب پور تهیه کننده به عنوان عوامل اجرایی حضور دارند.

در متن شعر قطعه «هیهات» آمده است:

ولله که من عاشق چشمان تو هستم

ولله که تو با خبر از این دل زاری

مهمان خیالم شده ای هر شب و هر شب

ولله شبیه منه دیوانه نداری

حقا که مرادی و مریدت شده ام من

حقا که تو خورشید زمینی و زمانی

حاشا که بغیر از تو کسی در دلم افتد

هم سرور و هم بی سر و هم عین و عیانی

هیهات اگر یار بخواهی و نباشم

ای وای به من گر تو مرا یار ندانی

باید به تو زنجیر کنم بند دلم را

جانی و جهانی و چنینی و چنانی

ای نور ار از نور تر از نور تر از نور

ای ماه تر از ماه تر از ماه تر از ماه

تا امر کنی خاک در درگهت هستم

ای شاه تر از شاه تر از شاه تر از شاه