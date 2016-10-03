به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علی عابدی با بیان اینکه توزیع کالاهای تنظیم بازاری از روز دوشنبه درسطح این استان آغاز می‌شود، اظهارداشت: این کالاها برای هیئت‌های مذهبی و در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تعاونی‌ها برای مردم توزیع خواهد شد، ضمن اینکه عمده توزیع ما برای هیئت‌های مذهبی است.

مدیرتنظیم بازار سازمان جهادکشاورزی استان تهران با بیان اینکه مرغ نیز به اقلام تنظیم بازاری اضافه شده است، افزود: بنابراین برنج، شکر و مرغ، سه کالایی هستند که برای تنظیم بازار توزیع خواهند شد.

وی اضافه کرد: چهار هزار و ۵۰۰ تن برنج، ۷۰۰ تن شکر و ۴۰۰ تن مرغ سهمیه استان تهران برای تنظیم بازار است.

مدیرتنظیم بازار سازمان جهادکشاورزی استان تهران اظهارداشت: ما در زمینه تأمین شکر و مرغ هیچ مشکلی نداریم، چراکه قیمت این دوکالا در بازار با توزیع‌هایی که در این زمینه انجام شد، متعادل‌تر شده و مناسب است.

به گفته عابدی در ماه های پس از ماه مبارک رمضان، تاکنون حدود چهار هزار تن شکر در استان تهران توزیع شده که به متعادل‌تر شدن بازار این محصول کمک کرده است.

وی ادامه داد: بیشترین مصرف در این ایام مربوط به برنج است و به همین دلیل، برنامه توزیع چهار هزار و۵۰۰ تن از این کالا برای کنترل قیمت آن در دستور کار قرار دارد.