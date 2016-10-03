به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز ۱۲ مهرماه مراسم بزرگداشت رضا میرکریمی مدیرعامل سابق خانه سینما با حضور هنرمندان و اصحاب رسانه در خانه سینما برگزار شد. اجرای این مراسم برعهده کامران ملکی بود.

حجت الله ایوبی رییس سازمان سینمایی به عنوان یکی از سخنرانان این مراسم روی سن حاضر شد و در ابتدای صحبت های خود گفت: میرکریمی هم وجهه فرهنگی خود را حفظ کرده و هم یک مدیر شایسته است. هر گاه که با هم صحبت می کنیم به او می گویم کاش تو رییس سازمان سینمایی می شدی. او در دو سال سخت و در آن تنش ها مسئولیت خانه سینما را به عهده گرفت اما اوج هنر او این است که در عین اینکه یک کارگردان است به خوبی مدیریت را هم بلد است.

وی با اشاره به فیلم سینمایی «زادبوم» گفت: وقتی این فیلم را دیدم هر چه تلاش کردم تا بفهمم چرا این فیلم امکان اکران پیدا نکرده است نتوانستم دلیلی پیدا کنم همانطور که نمی دانم چرا خانه سینما که هیچ ضرری ندارد باید بسته می شد. من واقعا دلیل این موضوعات را نمی دانم.

وی با تاکید بر اینکه چتر خانه سینما باید بر سر همه اهالی آن گسترده باشد، بیان کرد: باید بگویم میرکریمی کسی است که بر درهای بسته بیهوده نمی کوبد. بیهوده به درهای بسته کوبیدن کاری است که اکثر ما آن را انجام می دهیم ولی او این کار را نمی کند. صبوری رضا میرکریمی را تحسین می کنم و خوشحالم که او جشنواره جهانی فیلم فجر را اداره می کند.

رییس سازمان سینمایی خاطرنشان کرد: آمدن شاهسواری به جای میرکریمی این قوت قلب را به من داد که او راه میرکریمی را ادامه می دهد و من یقین دارم که روزها، ماه ها و سال های خوبی در انتظار خانه سینمای و اهالی آن است.

ایوبی در پایان صحبت هایش لوح و تابلویی به رسم یادبود به رضا میرکریمی تقدیم کرد.