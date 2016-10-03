بنیاد فارابی و انجمن بازیگران از رضا میرکریمی تجلیل کردند

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز ۱۲ مهرماه مراسم بزرگداشت رضا میرکریمی مدیرعامل سابق خانه سینما با حضور هنرمندان و اصحاب رسانه در خانه سینما برگزار شد. اجرای این مراسم برعهده کامران ملکی بود.

امین تارخ رییس انجمن بازیگران در این مراسم با حضور روی صحنه گفت: من در سال ۷۸ که افتخار حضور در هیات داوران جشنواره فیلم فجر را داشتم با فیلم «کودک و سرباز» رضا میرکریمی آشنا شدم و هنگامی که به تماشای آن نشستم من را در فکر فرود برد. او همواره به لحاظ فکر و اندیشه ثابت قدم بوده است که همین امر باعث می شود مخاطب آنچه را مدنظر کارگردان است به خوبی دریافت کند. احساس می کنم «کودک و سرباز» آن روح ایران و ایرانی بودن را به خوبی در خود داشت و این باعث همراه شدن مخاطب با او می شد.

وی افزود: با دیدن فیلم «یک حبه قند» هم این ثابت قدم بودن را به خوبی احساس کردم و متوجه شدم که او چقدر زیبا مرگ و زندگی و شادی و عروسی را در یک فیلم به تصویر می کشد.

تارخ عنوان کرد: ما دو بار در خانه سینما از مدیریت مدبرانه میرکریمی بهره بردیم؛ یک بار زمانی که خانه سینمای ۲ ایجاد شد و یک بار هم زمانی که مشکلات زیادی داشتیم مدیریت خانه سینما به او محول شد. باید بگویم او همواره آبادانی را با خود به همراه می آورد.

این بازیگر سینما در پایان صحبت هایش اشاره کرد: امیدواریم رییس جدید خانه سینما هم به این فکر باشد که خانه سینما جایگاهی در حد و شأن سینمای ایران داشته باشد.

در ادامه لوح تقدیری از سوی انجمن بازیگران سینما توسط امین تارخ به رضا میرکریمی تقدیم شد.

سپس علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی به صحنه آمد و ضمن تقدیم لوح و یادبودی به رضا میرکریمی از زحمات او قدردانی کرد.

وی در سخنانی گفت: من به نمایندگی از مدیران سینمایی از میرکریمی تشکر می کنم.