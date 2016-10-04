 احداث ۸ زمین چمن و سالن ورزشی در مناطق کم برخوردار آبادان

پیمان ادیبی در گفت وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری جلسات مکرر و متعدد در کمیته برنامه ریزی شهرستان اظهار کرد: فضاهای یاد شده در منطقه سلیچ غربی، روستاهای تنگه، منیوحی و شهرهای اروندکنار، چوئبده و آبادان ایجاد می شود.

وی از احداث سالن های ورزشی در چوئبده، سلیچ غربی، اروندکنار، آبادان، منیوحی (سالن تمرینی) و احداث زمین های چمن مصنوعی در چوئبده، تنگه و منیوحی به عنوان طرحهای مصوب شده شورای ورزش شهرستان برای انجام کلنگ زنی و اجرا نام برد.

رئیس اداره ورزش و جوانان آبادان افزود: برای اجرای این پروژه ها مبلغ ۲۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ماده ۱۸۰ و تملک دارایی ها پیش بینی شده است.

ادیبی ادامه داد: مدت زمان اجرای اکثر این پروژه ها یک ساله است.

وی با بیان اینکه سعی شده تا سالن ها و زمین های چمن را در مناطق کم برخوردار احداث کنیم، تصریح کرد: با اجرا و بهره برداری از این پروژه ها در مناطق کم برخوردار، دیگر مشکل چندانی از این بابت وجود نخواهد داشت و مناطق مختلف شهرستان دارای مکان ورزشی می شوند.

رئیس اداره ورزش و جوانان آبادان با اشاره به سرمایه گذاریهای بخش خصوصی در بحث ایجاد فضاهای تمرینی در شهر که سبب پاسخگویی به بخشی از نیازها نیز شده است، گفت: بخش خصوصی تمایلی برای سرمایه گذاری در مناطق روستایی ندارد و سعی مان بر این است تا فضاهای ورزشی را چه در شهر و چه روستا افزایش دهیم.

ادیبی افزود: در شهر آبادان به دنبال ایجاد استخرها و سالن های چند منظوره برای برگزاری بازیهای بین المللی هستیم.

وی، سرانه ورزشی فعلی در آبادان را ۴۳ سانتی متر خواند و گفت: در استان خوزستان بالاترین سرانه ورزشی متعلق به آبادان است.

رئیس اداره ورزش و جوانان آبادان با اشاره به امضای موافقت نامه ساخت زمین چمن در تمامی روستاها میان منطقه آزاد اروند با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عنوان کرد: بر این اساس در صورت وجود زمین و تحویل آن از سوی دهیاریها، زمین چمن بزرگ احداث می شود که تاکنون سه زمین احداث شده است.