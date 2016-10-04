به گزارش خبرنگار مهر، یحیی عیدی بیرانوند شامگاه سه شنبه در جلسه مبلمان شهری شهر خرم آباد با بیان اینکه اتفاقات خوبی در شهر خرم آباد و استان لرستان رخ داده است، اظهار داشت: در این راستا خرم آباد به عنوان یکی از هفت شهر برتر در حوزه گردشگری کشور انتخاب شده است.

وی با تاکید بر اینکه اقدامات موثر و مفیدی در زیبا سازی شهر خرم آباد شکل گرفته است، گفت: باید با برنامه ریزی مناسب استان لرستان از معبر گردشگری به مقصد گردشگری تبدیل شود.

شهردار خرم آباد با بیان اینکه بعضی از میدان های خرم آباد متناسب با نامشان المان گذاری شده اند، عنوان کرد: همه باید کمک کنند تا شهر خرم آباد، آباد شود.

عیدی بیرانوند با اشاره به اینکه تا کنون از نام شهدای ملی برای نامگذاری معابر شهر خرم آباد استفاده شده است، عنوان کرد: پل های شهر خرم آباد با نام شهیدان صارمی، حیدری، چمران، دستغیب و ... نام گذاری شده اند.

وی بر ضرورت توجه به حوزه گرشگری در شهر خرم آباد تاکید کرد و گفت: در قلعه فلک الافلاک شهر خرم آباد ۱۲ هزار شی مفرغی وجود دارد که می توان از این ظرفیت برای معرفی خرم آباد و استان لرستان به عنوان پایتخت مفرغ دنیا استفاده کرد.

شهردار خرم آباد تصریح کرد: حضور گردشگران در استان لرستان به طور حتم موجب افزایش سرمایه و رونق اشتغال می شود.

وی با بیان اینکه استان لرستان پایتخت پل های تاریخی است، گفت: به طور حتم شهرداری خرم آباد از ایده های مردم برای رونق حوزه گردشگری شهر استقبال خواهد کرد.

شهردار خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه خیلی از معابر سطح شهر خرم آباد از روشنایی مطلوبی برخوردار نیستند، تصریح کرد: روشنایی در سطح شهر ضعیف بوده که باید اقدامات لازم برای رفع این مشکل در سطح شهر خرم آباد صورت گیرد.