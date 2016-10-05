بلغارستان آماده تعامل با ایران در صنعت آلومینیوم وقطعات خودرو است

به گزارش خبرنگار مهر، خریستو پولنداکف ظهر چهارشنبه طی سفر دو روزه خود به استان مرکزی در دیدار با فعالان اقتصادی و صنعتی این استان اظهار داشت: طی بازدیدهایی که از مناطق مختلف کشور ایران داشتم و سفر دو روزه ای که در استان مرکزی حضور یافتم، مشخص شد که استان مرکزی از ظرفیت های صنعتی و اقتصادی بسیار خوبی برخوردار است.

وی افزود: این استان هم از نظر صنعتی و تولیدی و هم در حوزه کشاورزی از تنوع تولیدات برخوردار است و نقاط قوت بسیاری در این عرصه ها دارد.

پولن داکف با اشاره به فعالیت های صنعتی این استان در حوزه تولید قطعات خودرو ادامه داد: شرکت های ساخت قطعات خودروی بزرگی در استان مرکزی فعال هستند که در این رابطه می توان به تبادل دانش و فناوری بین دو کشور پرداخت.

سفیر بلغارستان در ایران بیان کرد: طی بازدیدی که از نمایشگاه های صنعت آلومینیوم و ساختمان در اراک داشتیم و با توجه به اینکه در این دو حوزه زمینه تعامل خوبی میان دو کشور ایران و بلغارستان فراهم است، می توان شرایط را برای تعاملات و مراودات اقتصادی دو کشور در این زمینه ها فراهم کرد.

پونداکف تصریح کرد: به ویژه در حوزه تامین نیازهای بلغارستان در زمینه صنعت آلومینیوم، با توجه به آن که استان مرکزی در این صنعت فعال است، اقدامات بسیاری می توان انجام داد که بررسی این مساله در دستور کار قرار خواهد گرفت.

حجم مبادلات تجاری دو کشور ایران و بلغارستان سالانه بیش از ۱۵۰ میلیون دلار است و بلغارستان در تولید موادشیمیایی، دارویی، ماشین آلات و قطعات صنعتی از توانمندی خوبی برخودار است.

صادرات کشور ایران به بلغارستان در سال ۹۲ پنج میلیون دلار، در سال ۹۱ هفت میلیون دلار و در سال ۹۰ بیش از ۱۰.۵ میلیون دلار بوده است.