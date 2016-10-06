حجتالاسلام رضا صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامههای اداره کل اوقاف و امرو خیریه استان اصفهان در دهه اول محرم اظهار داشت: برگزاری مراسم «لبیک یا حسین» از جمله برنامههای دومین روز محرم بوده است که در امامزادههای شاخص استان اصفهان و از ساعت ۱۵ تا ۱۸ روز گذشته برگزار شد.
وی همچنین به برگزاری مراسم «شیرخوارگان حسینی» در امامزادههای شاخص استان اصفهان اشاره کرد و افزود: این مراسم روز جمعه در ۲۵ امامزاده شاخص استان اصفهان برگزار خواهد شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان برگزاری مراسم «رهروان زینبی» را نیز از دیگر برنامهای اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در دهه اول محرم عنوان کرد و بیان داشت: این همایش با پیاده روی بانوان و به صورت شاخص در حرم زینبیه برگزار میشود.
وی تصریح کرد: همچنین در دهه اول محرم طرح «بصیرت عاشورایی» در همه امامزادههای استان اصفهان برگزار خواهد شد.
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