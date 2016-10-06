زاینده رود تبدیل به «مرده رود» شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین میرزائیان در نطق قبل از دستور سی و دومین اجلاس شورای عالی استان های کشور افزود: استان اصفهان اگر چه به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی نامگذاری شده و از آن به عنوان پایتخت میراث فرهنگی و هنر صنعت یاد می شود اما مشکلاتی در این استان پهناور وجود دارد که لازم است دولتمردان نسبت به رفع آن چاره اندیشی کنند.

وی از آلودگی هوا به عنوان نخستین مشکل یاد کرد و ادامه داد: وجود پالایشگاه، صنایع فولاد، ذوب آهن، کارخانجات سیمان و قطب صنعتی در نزدیکی شهرستان های اقماری باعث شده خطر آلودگی هوا، مردم اصفهان را تهدید کند.

نماینده اصفهان در شواری عالی استان های کشور به سوءمدیریت مسئولان آب کشور اشاره کرد و افزود: مشکلات کم آبی استان و سوءمدیریت مسئولان آب کشوردر آینده نزدیک بسیار خطرآفرین خوهد شد و لازم است وزارت نیرو با همکاری شورای عالی آب کشور، این معضل اساسی را مدیریت کند.

میرزائیان ادامه داد: مشکل سوم، زاینده رود است که چند سالی است به مرده رود تبدیل شده و علاوه بر خسارت کشاورزان حاشیه رودخانه باعث قطعی آب شرب شهرک های اقماری شده است.

نماینده اصفهان در شواری عالی استان های کشور تصریح کرد: شهرستان نطنز به عنوان پایتخت هسته ای ایران قریب به یک سال است دچار بحران آب شده و حتی ماه های اخیر روزانه ۵ ساعت قطعی آب دارد که لازم است مسئولان وزارت نیرو در این زمینه چاره اندیشی کنند.

وی خطاب به وزیر کشاورزی گفت: اصفهان قطب کشاورزی قوی کشور است از جمله شهر بادرود که با دارا بودن ۱۵۰۰ هکتار انار نادری سالانه بیش از ۵۰ هزار تن انار به سراسر کشور و کشورهای اروپایی صادر می کند.

میرزائیان اضافه کرد: اما به خاطر نبود امکانات سردخانه و صنایع تبدیلی و عدم حمایت دولت، انار با قیمت بسیار نازل (زیر ۱۰۰۰ تومان) از کشاورزان خریداری می شود که این مصیبت عظمایی برای کشاورزان منطقه است.

وی خطاب به وزیر بهداشت نیز گفت: شهر بادرود در کنار جاده ترانزیت بندر عباس و اتوبان تهران - اصفهان، خطوط راه آهن جنوب - شمال و در کنار سایت هسته ای شهید احمدی روشن واقع شده و تنها یک بیمارستان دارد که توسط خیرین منطقه بازسازی شده است.

نماینده اصفهان در شواری عالی استان های کشور افزود: متاسفانه هیچ گونه مساعدتی برای تجهیز این بیمارستان صورت نگرفته و مردم این شهر برای درمان به اصفهان و کاشان سفر می کنند.

میرزائیان خطاب به وزیر مسکن، راه و شهرسازی گفت: از ایشان هم به شدت گلایه داریم که با پول بیت المال ۸ ماه است ۲۰ کیلومتر جاده بادرود به کاشان را تکمیل کرده اما هنوز افتتاح نکرده است.

وی افزود: جواب خون کسانی که در این جاده خطرناک کشته می شوند به عهده کیست؟ لذا از وزیر محترم درخواست داریم هر چه سریعتر این مشکل را برطرف کرده و ادامه جاده تا شهر کاشان را احداث کند.

نماینده اصفهان در شواری عالی استانهای کشور خطاب به وزیر نیرو نیز ادامه داد: از وزیر نیرو درخواست داریم تعرفه برق بخش بادرود با گرمای بالای ۴۵ درجه در تابستان را کاهش دهد و آن را همانند شهرهای اقماری کاشان و قم لحاظ کند.

میرزائیان خطاب به وزیر علوم نیز گفت: از ایشان درخواست داریم توجه خاصی به دانشگاه های دولتی کنند. آیا ایشان خبر دارند از دانشجویان ورودی امسال در اکثر دانشگاه ها بابت خوابگاه ترمی یک میلیون تومان اخذ شده است. پس فرق آنها با ورودی های دانشگاه آزاد چیست.