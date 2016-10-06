به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی در دیدار رئیس مرکز آمار ایران که ظهر پنج‌شنبه در دفتر این مرجع تقلید برگزار شد، اظهار داشت: امید است سیاست‌ها و قوانینی وضع شود تا بیکاری از بین برود.

وی بیان داشت: کار مرکز آمار بسیار مهم است و مردم به آنها اعتماد دارند و مسئولان مرکز آمار نیز باید محرم اسرار مردم باشند.

این استاد برجسته حوزه ابراز کرد: مردم نباید نسبت به اموری که در سرنوشت آنان تأثیر دارد،‌بی تفاوت باشند و لازم است در سرشماری‌ها اطلاعات دقیق ارائه دهند و به کشور کمک کنند.

وی عنوان کرد: بر مردم ایران واجب است به شرکت سرشماری‌ها پاسخ مثبت دهند و مسئولان مرکز آمار نیز باید امانت‌دار مردم باشند، زیرا این اعداد و ارقام در سیاست و اوضاع اقتصای کشور تأثیرگذار است.

آیت الله نوری همدانی تصریح کرد: دادن آمار درست در سرشماری‌ها بیکاری را برطرف می‌کند و ارزانی نعمت در جامعه و مقدمات ازدواج جوانان و مسکن را فراهم می‌کند.

وی ابراز کرد: دخالت در امور کشور به هر شکلی باید زیر نظر ولایت فقیه باشد و در نظام ولایی و حکومتی باید در همه برنامه‌ها سلسله مراتب آن رعایت شود و به نظر ولایت فقیه نیز برسد که هرچیزی جز این خلاف شرع و اسلام است.

ایجاد تشتت آماری در کشور جایز نیست

این مرجع تقلید شیعیان با اشاره به ایجاد تشتت توسط برخی نهادها با ارائه آمارهای متناقض، افزود: این دخالت برخی سازمان‌ها و نهادها جایز نیست.