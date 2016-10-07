آغاز فروش نفت ایران به اتریش/ یک میلیون بشکه‌ نفت صادر شده است

سیدمحسن قمصری در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت مذاکرات شرکت ملی نفت ایران و «او ام وی» اتریش به منظور امضای قرارداد فروش نفت خام، گفت: فروش نفت خام ایران به اتریش در قالب قراردادهای تک محموله آغاز شده است.

مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت با تاکید بر اینکه تاکنون یک محموله یک میلیون بشکه‌ای نفت خام تحویل این شرکت اتریشی شده است، تصریح کرد: همزمان با آغاز فروش تک محموله‌ای نفت، مذاکرات برای امضای قرارداد بلند مدت فروش نفت خام به این شرکت اتریشی آغاز شده است.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران با تاکید هنوز توافق قطعی و کاملی بین شرکت نفت و این شرکت اتریشی برای فروش نفت در قالب قراردادهای بلندمدت انجام نگرفته است، اظهار داشت: بر این اساس تاکنون بر سر حجم فروش بلندمدت نفت خام هم توافقی نشده است.

این مقام مسئول در پاسخ به پرسش مهر که در صورت توافق چه نوع نفت خامی به شرکت «او ام وی» اتریش فروخته خواهد شد؟ تاکید کرد: هدف شرکت ملی نفت ایران بیشتر فروش نفت خام سنگین به این شرکت اتریشی است.

به گزارش مهر، شرکت اتریشی «او ام وی» پیشتر (٢٦ شهریور ماه) اعلام کرده بود: یک میلیون بشکه نفت خام در قالب یک معامله تک محموله در بندر تریسته ایتالیا از ایران دریافت کرده است.

بر این اساس، نفت خام فروخته شده به شرکت «او ام وی» اتریش شامل ترکیبی از دو نوع نفت خام سبک و سنگین در دو پالایشگاه وابسته به این شرکت در اتریش و رومانی مورد استفاده قرار گرفته است.