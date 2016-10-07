مخالفت آمریکا با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، گروهی از نمایندگان دو حزب دموکرت و جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا خواستار مخالفت واشنگتن با درخواست عضوت ایران در سازمان تجارت جهانی شدند.

این گروه از نمایندگان در توجیه درخواست خود مطرح کرده اند که عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی می تواند در اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران مانع ایجاد کند.

«پتر روسکام» و «دیو ریچرت» از اعضای جمهوری‌خواه و «خوان وارگاس» و «گریس منگ» از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا روز گذشته با ارسال نامه‌ای به «مایکل فرومن» نماینده این کشور در سازمان تجارت جهانی، از وی خواسته‌اند تا در برابر تلاش‌های ایران برای عضویت در این سازمان بین المللی ایستادگی کند.



گفتنی است این ۴ نفر از مخالفان توافق هسته‌ای بوده‌اند.



