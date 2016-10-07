کتاب تحقیقی «حقوق جهانی ارتباطات» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب حاصل سال‌ها تلاش و تحقیق نویسنده در عرصه حقوق ارتباطات است. به عقیده وی، حقوق ارتباطات دربرگیرنده حقوق رسانه‌های سنتی و حقوق تکنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات است که بُعد جهانی پیدا کرده و دارای ویژگی‌های حقوق جهانی است. این اصول در پی ایجاد تعادل و توازن میان حقوق متضاد در دل فضاهای سنتی و نوین است. اصول مورد نظر که در نهایت دغدغه حقوق افراد را دارند به اعتلای حقوق بشر، از حقوق فرستنده گرفته تا حقوق گیرنده، از منافع عمومی تا نیازهای دموکراتیک، از تحقق اهداف توسعه پایدار تا رسیدن به جوامع معرفتی برای صلح و توسعه پایدار و در نهایت به ارتقای یک نظم بین‌المللی ارتباطات و اطلاعات، آزاد، منصفانه، مؤثر و متعادل مبادرت می‌ورزد.

نویسنده معتقد است تبدیل شدن حقوق ارتباطات به حقوق جهانی نشانگر آن است که جامعه جهانی جایگاه والایی برای ارتباطات، اطلاعات و رسانه‌ها قائل شده و در جهت ارتقای جایگاه آنها، هنجارهای مشترکی در نظر گرفته است.

کتاب «حقوق جهانی ارتباطات؛ از حقوق رسانه‌های سنتی تا حقوق تکنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات» در سه بخش اصلی تدوین، و هر بخش هم از گفتارهایی تشکیل شده که به موضوعات و مباحث مختلفی در زمینه حقوق جهانی ارتباطات می‌پردازد.

در بخش اول کتاب با موضوع «فضای رسانه‌های سنتی و حقوق آن»؛ رسانه و اهمیت آن، ضرورت مقررات گذاری برای رسانه‌ها در دولت قانونمند و حقوق رسانه‌ها مورد بحث قرار گرفته است.

در بخش دوم با عنوان، «حقوق تکنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات»، به موضوعاتی چون تکنولوژی‌های دیجیتال، راهکارهای رسیدن به تعادل میان منافع متعدد و متضاد و مجموعه اصول بنیادی حاکم در فضای نوین پرداخته شده است.

«حقوق ارتباطات: حقوق جهانی»، موضوع بخش سوم کتاب است که طی آن مباحث مربوط به حقوق جهانی و ویژگی‌های آن، حقوق رسانه‌های سنتی و حقوق تکنولوژی‌های نوین مورد یررسی قرار گرفته است.

چاپ نخست کتاب «حقوق جهانی ارتباطات؛ از حقوق رسانه‌های سنتی تا حقوق تکنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات» را دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه، در ۱۱۰ صفحه، منتشر و روانه بازار کتاب کرده است.