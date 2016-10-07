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۱۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۲۰

گودرزی خبرداد:

پرداخت ۲هزار و ۷۰۰میلیاردتومان ازدیون شهرداری پایتخت طی ۶ماه اخیر

پرداخت ۲هزار و ۷۰۰میلیاردتومان ازدیون شهرداری پایتخت طی ۶ماه اخیر

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با تاکید بر اهمیت پرداخت دیون برای مدیریت شهری، گفت: در ۶ ماه اول سال جاری ۲ هزار و۷۰۰میلیارد تومان از دیون شهرداری پایتخت پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت گودرزی ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: تسویه دیون ازجمله دیون پیمانکاران را از وظایف اصلی خود می‌دانیم. به طوری که مطالبات پیمانکاران از مناطق مختلف نیز تا حد قابل توجهی پرداخت شده و مابقی نیز در حال پرداخت است.

معاون شهرداری تهران عنوان کرد: حتی یک روز تاخیر و تعلل در پرداخت دیون را هم از لحاظ اخلاقی و هم از لحاظ قانونی درست نمی دانیم.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه درآمدهای پایدار مدیریت شهری تهران نیز از میزان درآمدهای نقد در ۶ ماهه اول سال جاری بیش از ۴۰ درصد محقق شده است، تصریح کرد: امروز نقش درآمدهای پایدارشهری در تامین هزینه‌های  شهرداری ها بر هیچ کس پوشیده نیست.

گودرزی خاطرنشان کرد: خوشبختانه برنامه های شهرداری تهران طی چندسال گذشته برای عدم وابستگی بیش از پیش به درآمدهای غیرنقد مثمرثمر واقع شده است.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در پایان همچنین با اشاره به اینکه میزان درآمدهای پایدار مدیریت شهری در ۶ ماه اول سال جاری  رضایت بخش بوده است، گفت: با این شرایط بد اقتصادی؛ از برنامه ای که در ابتدای سال تدوین کرده ایم جلوتر هستیم.

کد مطلب 3789496

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