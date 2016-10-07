پرداخت ۲هزار و ۷۰۰میلیاردتومان ازدیون شهرداری پایتخت طی ۶ماه اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، قدرت گودرزی ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: تسویه دیون ازجمله دیون پیمانکاران را از وظایف اصلی خود می‌دانیم. به طوری که مطالبات پیمانکاران از مناطق مختلف نیز تا حد قابل توجهی پرداخت شده و مابقی نیز در حال پرداخت است.

معاون شهرداری تهران عنوان کرد: حتی یک روز تاخیر و تعلل در پرداخت دیون را هم از لحاظ اخلاقی و هم از لحاظ قانونی درست نمی دانیم.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه درآمدهای پایدار مدیریت شهری تهران نیز از میزان درآمدهای نقد در ۶ ماهه اول سال جاری بیش از ۴۰ درصد محقق شده است، تصریح کرد: امروز نقش درآمدهای پایدارشهری در تامین هزینه‌های شهرداری ها بر هیچ کس پوشیده نیست.

گودرزی خاطرنشان کرد: خوشبختانه برنامه های شهرداری تهران طی چندسال گذشته برای عدم وابستگی بیش از پیش به درآمدهای غیرنقد مثمرثمر واقع شده است.

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در پایان همچنین با اشاره به اینکه میزان درآمدهای پایدار مدیریت شهری در ۶ ماه اول سال جاری رضایت بخش بوده است، گفت: با این شرایط بد اقتصادی؛ از برنامه ای که در ابتدای سال تدوین کرده ایم جلوتر هستیم.