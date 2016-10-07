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۱۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۱۵

بخشدار ویژه خارگ:

کودک بیمار خارگی با بالگرد به مرکز سوختگی گناوه انتقال یافت

کودک بیمار خارگی با بالگرد به مرکز سوختگی گناوه انتقال یافت

بوشهر - بخشدار ویژه خارگ با اشاره به سوختگی ۵۰ درصدی یک کودک در جزیره، گفت: بیمار خارگی با بالگرد به مرکز سوختگی گناوه انتقال یافت.

محمود رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بامداد جمعه کودک خارگی که دچار سوختگی بالای ۵۰ درصد شده بود به بیمارستان خلیج فارس انتقال یافت.
 
وی افزود: باتوجه به تشخیص کادر پزشکی بیمارستان مبنی بر اعزام این کودک به خارج از جزیره خارگ و با پیگیری صورت گرفته توسط بخشداری ویژه خارگ و هماهنگی عملیات عمومی شرکت پایانه های نفتی ایران بیمار توسط یک دستگاه بالگرد شب‌پر فلات قاره انتقال یافت.

بخشدار ویژه خارگ ادامه داد: این بیمار ضمن ارائه خدمات درمانی پیش بیمارستانی بیمار به همراه کادر پزشکی با بالگرد به مقصد فرودگاه امام حسن (ع) به پرواز در آمد و در نهایت به بیمارستان سوختگی گناوه انتقال یافت.
 
وی ادامه داد: در هفته جاری دو مورد اورژانس هوایی در شب به انجام رسیده است که جا دارد از تمامی شرکت‌های نفتی مستقر در جزیره، تامین اجتماعی و بیمارستان خارگ بابت همکاری در زمینه اعزام تشکر می کنم.

کد مطلب 3789534

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