به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، علی بابایی در حاشیه بازدید از وضعیت آسفالت معابر منطقه چهار و بخشیهایی از منطقه یک و سه شهر کرمان گفت: با توجه به اینکه منابع شهرداری محدود است، نمیتوانیم تمام معابر شهر را آسفالت کنیم؛ ضمن اینکه متراژ معابری که نیاز به آسفالت دارند، خیلی بالاست؛ بنابراین، اولویتهای هر منطقه را براساس پیشنهادهای مردم، اعضای شورا، معاون فنیعمرانی شهردار و شهردار منطقه بررسی میکنیم تا در دستور کار آسفالت قرار گیرند.
بابایی با بیان اینکه در این بازدیدها علاوه بر بررسی وضعیت معابری که نیاز به آسفالت دارند، سایر مسایل شهری نیز مورد بررسی قرار میگیرد، گفت: سازمان عمران شهرداری، هر روز با تقاضاهای مناطق چهارگانه برای آسفالت مواجه است و شهردار هر منطقه هم فکر میکند معابر آن منطقه در اولویت است؛ بنابراین، برای اینکه به اولویت واحدی برسیم و لیست مشخصی برای آسفالت در اختیار سازمان عمران شهرداری قرار گیرد، معابر مختلف شهر را مورد بازدید و بررسی قرار میدهیم.
وی افزود: بر این اساس میتوانیم عملکرد سازمان عمران شهرداری را نیز به خوبی مورد ارزیابی قرار دهیم و چون لیست و متراژ معابر معلوم است، معابری که اولویتدار هستند، با سرعت بیشتری آسفالت میشوند.
شهردار کرمان با تأکید بر اینکه در بازدیدها، مناطقی که در ایام بارندگی مشکل دارند، در اولویت آسفالت قرار میگیرند، گفت: پیش از این منطقه دو و سه شهر کرمان مورد بررسی قرار گرفت که اکنون بسیاری از معابر این مناطق که اولویتدار بوده، آسفالت شده و امروز هم معابر مناطق چهار و بخشی از معابر منطقه یک و سه مورد بازدید قرار گرفت و اولویتبندی شد.
بابایی در عین حل بیان کرد: البته اکیپهای آسفالت چهار منطقه فعال هستند و توسط مناطق چهارگانه و سازمان عمران، کار لکهگیری آسفالت معابر شهر در حال انجام است و در این بازدیدها، معابر خاکی که باید آسفالت شوند، در اولویت قرار میگیرند.
وی افزود: از جمله معابری که امروز در منطقه چهار در اولویت آسفالت قرار گرفت، برخی معابر و کوچههای منطقه سرآسیاب بود.
بابایی ادامه داد: کوچههای منطقه سرآسیاب کمعرض هستند و به این دلیل که کار با ماشینآلاتِ آسفالت در این کوچهها به سختی انجام میشود، تاکنون مورد توجه قرار نگرفته که قرار شد در حد توان کوچه هایی که محل تجمع است و یا مسجد، تکیه و مدرسه در آنها قرار دارد، آسفالت شوند.
شهردار کرمان به اقداماتی که در شهرک بنیهاشم شده است، اشاره کرد و گفت: در شهرک بنیهاشم از جمله بلوار فرزانگان نیز کارهای زیرسازی خوبی انجام شده که زیرسازیها در حال تخریب بود؛ بنابراین، علاوه بر اینکه پیش از این بخشی از کوچههای منتهی به بولوار آیتالله خامنهای آسفالت شد، بلوار فرزانگان و ۲۵ متری سجاد با متراژ بیش از ۲۵ هزار مترمربع، در اولویت آسفالت قرار گرفت تا مشکلات این مسیرها برطرف شود.
بابایی به مسیر جنب پارک جنگلی شهید باهنر نیز اشاره کرد و گفت: مسیر جنب پارک جنگلی شهید باهنر، یک بلوار موازی بلوار زغالسنگ است که براساس طرح تفضیلی باید بازگشایی شود.
وی افزود: بهدلیل مواردی که با منابع طبیعی داشتیم، از جمله جابجایی درختان این مسیر، کار تاکنون معطل مانده بود که مجوز جابجایی درختان از منابع طبیعی گرفته شده و بهزودی این معبر باز میشود.
شهردار کرمان ادامه داد: باید اصلاحاتی در زمینه مسائل ترافیکی در محدوده پارک جنگلی شهید باهنر انجام دهیم و همچنین تمام مسیرهایی که از این معبر به پارک وصل میشوند، باید مسدود شوند.
بابایی بیان کرد: یک پارکینیگ به وسعت حدود یک هکتار در امتداد این مسیر طراحی و کارهای شنریزی و زیرسازی آن انجام شده است؛ ضمن اینکه حصارهای فلزی نیز در محدوده پارک جنگلی نصب میشود تا پارک از مسیر اصلی جداسازی شود.
شهردار کرمان درباره بهسازی پارک جنگلی شهید باهنر توسط بخش خصوصی نیز گفت: قرار بود جهاد نصر برای بهسازی پارک ورود کند که متاسفانه هنوز به جمعبندی نرسیده است.
بابایی همچنین با بیان اینکه کوچههای مرکز شهر هم مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: بهطور مثال امروز اولین معابری که مورد بازدید قرار گرفت، کوچههای شماره چهار و شش بولوار فردوسی بود و دنبال این هستیم با مدیریت جدید روابط عمومی شهرداری، ۱۳۷ شهرداری نیز فعالتر شود.
وی افزود: در مناطق هم ۱۳۷ فعال خواهد شد؛ ضمن اینکه هماکنون ۱۳۷ در منطقه دو راهاندازی شده تا مردم اطلاعات خود را دربارهی کوچههایی که در مرکز شهر باید آسفالت شوند، ارایه دهند تا در دستور کار قرار گیرد
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