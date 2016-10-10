قدرت الله شمیرانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: مسابقات بخش خواهران از بیست و چهارم تا بیست و ششم مهرماه و مسابقات بخش آقایان از چهارم تا ششم آبان ماه در مجتمع فرهنگی تفریحی ایثار کردان واقع در شهرستان ساوجبلاغ برگزار خواهد شد.

وی با بیان این که حضور اساتید بنام کشوری نشانگر سطح بالای این مسابقات است، افزود: این رقابت ها با حضور اساتید و داوران طراز اول کشوری و بین المللی در رشته های مختلف از جمله قرائت، تحقیق، ترتیل و حفظ انجام می گیرد.

شمیرانی ادامه داد: همچنین در این دوره (بخش خواهران) سه داور البرزی حضور خواهند داشت که این مسئله نشانگر رشد و توسعه ی مباحث قرآنی در استان است.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز با اشاره به صدور کارنامه و گواهی حضور برای شرکت کنندگان گفت: جلسه توجیهی فنی و همچنین قرعه کشی نوبت رقابت ها با حضور شرکت کنندگان و داوران عصر روز شنبه در مجتمع ایثار صورت می گیرد.

دبیر ستاد ملی برگزاری مسابقات قرآن ورزشکاران و جوانان کشور اسامی داوران بخش خواهران این دوره از مسابقات در رشته های قرائت تحقیق و ترتیل را اعلام کرد و گفت: در بخش تجوید، معصومه عباس نظری در بخش صوت، ایمان صحاف در بخش لحن، راضیه جمالی و در بخش وقف و ابتداء، مرضیه دیانی داوری این مرحله را به عهده خواهند داشت.

وی همچنین اسامی داوران در رشته های حفظ ۲۰ و ۱۰ جزء را اعلام کرد و گفت: در این مرحله در بخش تجوید، محبوبه کاتب در بخش صوت، هاجر اسوار در بخش لحن، زینب آقائی، در بخش وقف و ابتداء، مژگان خان بابا از استان البرز و در بخش حسن حفظ، غصون مسلمی داوری این دوره را به عهده خواهند داشت.

شمیرانی داوران رشته های حفظ ۳ و ۱ جزء را به تریتب در بخش تجوید، مرجانه جعفر نیاورانی در بخش صوت، شیما چنگی در بخش لحن، رضوان جلالی فر از استان البرز و در بخش وقف و ابتداء و حسن حفظ، زهرا صریحی نژاد اعلام کرد.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز و دبیر ستاد ملی برگزاری مسابقات قرآن ورزشکاران و جوانان کشور مسئول فنی این دوره از مسابقات را اعظم غلامی از استان البرز و مسئول نظارت را سمیه حاج علی اعلام کرد.