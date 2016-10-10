«دختر لوتی» در فرهنگسرای ملل نقد و بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست نقد و بررسی رمان «دختر لوتی» نوشته شهریار عباسی با عنوان صد و چهاردهمین نشست کانون کتابخوانان ملل، عصر دیروز یکشنبه ۱۸ مهر با حضور ضحی کاظمی، فرحناز علیزاده و نویسنده اثر در فرهنگسرای ملل برگزار شد.

در ابتدای این برنامه عباسی به بیان سخنانی در باره مسئله هویت ونوع نگاه به پدیده ها و معرفی برخی اثارخود چون التهاب، می خواهم یک نامه کوتاه بنویسم، سایه های بلند، موسم آشفتگی، زنی پنهان در میان واژه ها و ... پرداخت.

ضحی کاظمی نیز ضمن معرفی کتاب، خلاصه ایی از رمان را برای مخاطبان این جلسه تعریف کرد: رمان در فضای جنگ تحمیلی و در منطقه جنوب ایران می گذرد و داستان معلمی است که برای فرار از خدمت سرباز و جبهه، برای تدریس به منطقه پلدختر در جنوب لرستان می رود. او در این فضای نظامی و عشایری منطقه، عاشق دختری از یک خانواده لوتی می گردد. لوتها اقوام دوره گردی هستند که به شغل هایی چون مطربی، صنعتگری، آوازه خوانی، رمالی اشتغال داشتند و همواره مورد طرد و بی مهری دیگران بودند. او طی داستان دچار تحولاتی شده و در پی شناخت هویت واقعی خود بر می آید.

در بخش دیگر این نشست، فرحناز علیزاده به عنوان منتقد گفت: رمان «دختر لوتی» نثر روان و ساده ای داشته و اطلاعات و مطالب قابل توجهی درباره زندگی عشایری دارد.

این داستان نویس ادامه داد: داستان مربوط به مردمان عشایری است ولی اثری از گویش لری و محلی در آن نیست. این رمان برای فضاسازی داستان به آداب و گوشهای محلی نیاز دارد. مسایل اجتماعی در این داستان، جنگ را تحت تاثیر قرار داده است، داستان یک اثر واقع گرای اجتماعی بوده و جنگ زیر مجموعه آن قرار گرفته است. به نظرم نویسنده باید از خواننده را در زمان حال پیش می برد در حالی که از افعال زمان گذشته استفاده کرده است.

وی در پایان سخنانش گفت: به نظرم تمرکز نویسنده روی برخی از شخصیت ها کم بوده است. نوشتن کتاب باید براساس واقعیات باشد نه فرض ها. نکته دیگر این است که در متن داستان، پرش و گسست وجود دارد. همچنین پایان بندی کتاب باز است و نتیجه گیری از داستان به خواننده واگذار شده است.

علیزاده همچنین به آشنایی با فرهنگ و اقلیم مردم لر و عشایر آن مناطق اشاره کرد.

در این جلسه مسئول فرهنگسرای ملل در باره زبان کردی نیز به سخنرانی پرداخت.