باند سوداگران مرگ در بیرجند منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار مجید شجاع در تشریح این خبر گفت: مأموران پلیس مبارزه بامواد مخدر استان در راستای مقابله بی‌امان با سوداگرن مرگ با انجام تحقیقات پلیسی از تهیه و توزیع موادمخدر توسط اعضای یک باند موادمخدر در شهرستان بیرجند، اطمینان حاصل کردند و بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام تحقیقات پلیسی موفق شدند سه متهم را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی، آنان را دستگیر کنند.

سردار شجاع بیان داشت: دربازرسی از محل اختفای متهمان مقدار ۵۶۰ گرم هروئین فشرده و هشت گرم شیشه و تعدادی آلات و ادوات استعمال مواد مخدر کشف شد.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی افزود: سه متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مقام قضائی معرفی شدند.

سردار شجاع تصریح کرد: مبارزه با توزیع کنندگان مواد مخدر و سوداگران مرگ اولویت کاری پلیس بوده و پلیس به هیچ وجه اجازه جولان به قاچاقچیان مواد مخدر را نخواهد داد.