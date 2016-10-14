توطئه مخفیانه ارتش نیجریه برای حمله به شیعیان در روز عاشورا

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ منابع موثق در داخل نیجریه گزارش می دهند که طی روزهای گذشته جلساتی ادواری و مخفیانه با حضور وهابیون، سلفیهای تکفیری، نیروهای پلیس، ارتش و سرویسهای مختلف امنیتی کشور نیجریه به همراه تعدادی از اراذل و اوباش فریب خورده در داخل پادگانهای ارتش و مراکز پلیس این کشور برگزار شد که هدف اصلی برگزارکنندگان این جلسات، طرح ریزی یک حمله هماهنگ به راهپیمایی شیعیان در روز عاشورا بود.

این منابع موثق اعلام کردند که از زمان برگزاری این جلسات، نوع سلاحهای سرد و مورد تأیید برای حمله و پولی که به اراذل و اوباش فقیر و بیکار در ازای این حمله پرداخت شد، اطلاعات دقیقی در اختیار دارند.

در این جلسات مخفیانه، دولت نیجریه با وهابیون، نیروهای پلیس، ارتش، سلفیهای تکفیری، اراذل و اوباش و سرویسهای امنیتی این کشور در مورد نکاتی مهم به توافق رسید که برخی از این توافقات عبارتند از:

-نیروهای امنیتی باید لباس شخصی به تن داشته و در میان مردم باشند تا در وقت مناسب و طبق برنامه ریزی به راهپیمایان حمله کنند.

-در حالی که شیعیان در حال برگزاری راهپیمایی روز عاشورا هستند، تعدادی از وهابیون، اراذل و اوباش با پشتیبانی نیروهای امنیتی به مراکز، مدارس و خانه های شیعیان حمله کنند و وسایل آنان را غارت نمایند، مردم را بکشند و ساختمانها را به آتش بکشند.

-در میان راهپیمایان درگیری و ناامنی ایجاد کنند و چنانچه این امر به دلیل رعایت نظم از سوی شیعیان میسر نشد، باید در مکان پایان این راهپیمایی درگیری و ناامنی ایجاد کنند.

-گروه های اراذل و اوباش و جوانان وهابی باید در مسیرهای مختلف قرار بگیرند تا بعد از اتمام راهپیمایی روز عاشورا به کسانی که از این مسیر عبور می کنند، حمله کنند.

شبها باید به منازل تک تک شیعیان حمله شود.

-عکس و فیلم این درگیریها باید با موبایل گرفته شود تا به مردم عادی القاء نمایند که این درگیریها کار سرویسهای امنیتی نیست و این عکس و فیلمها باید در اختیار رسانه های اجتماعی قرار گرفته و پخش شود.

در واقع، نوع درگیریها و حمله به راهپیمایان از یک سو و دفاع شهروندان اهل سنت از شیعیان از سوی دیگر در سه یا چهار شهر نیجریه اطلاعات واصله را تأیید می کند و اهل سنت می گویند که «حمله به شیعیان در واقع حمله علیه اسلام است و چنانچه مانع از این کار نشویم، ما خود هدف حملات بعدی قرار خواهیم گرفت». به عنوان مثال:

۱- در شهر جوس، مردم منطقه در دفاع از «شیخ آدم احمد» نماینده «شیخ ابراهیم زکزاکی» در برابر ارتش، نیروهای پلیس و وهابیون ایستادگی کردند.

۲- در شهر فنتوا هم مردم اهل سنت در دفاع از مدرسه شیعیان در برابر نیروهای امنیتی و جوانان وهابی مقاومت کردند و اجازه ندادند که حمله به شیعیان ادامه یابد.

۳- در برخی مناطق شهر کانو هم حملاتی به شیعیان صورت گرفت. با این حال برخی از مسلمانان اهل سنت با اذعان به اینکه شیعیان و شهروندان این شهر چه در گذشته و چه در زمان حال مشکلی با یکدیگر نداشته و ندارند، تأکید می کنند که با پیروان اهل بیت (علیهم السلام) متحدتر می شوند و تصدیق می کنند که این حمله با هماهنگی نیروی امنیتی و سلفیها انجام شده است.

از اینرو، لزوم آگاهی یافتن به این توطئه ها بیش از پیش احساس می شود و ضرورت دارد که حقایق و گزارشهای درست و دقیق به اطلاع جهانیان برسد.

شایان ذکر است که این درگیریها با هدایت و کنترل کامل و مستقیم دولت نیجریه انجام شده است. در واقع، در حادثه زاریا دولت نیجریه به خطا و اشتباهات خود پی برد زیرا در جریان حمله،‌ دخالت دولت نیجریه کاملاً مشهود بود و از این رو، در میان مقامات دولتی و ارتش و نیروهای پلیس اختلافات و اتهامات و درگیرهای داخلی به وجود آمد که در نهایت، پلیس خود را از این اتهامات کنار کشید و ارتش حکومت ولایت کادونا را به عنوان مقصر اصلی معرفی کرد و فرماندار این استان نیز انگشت اتهام خود را به سمت ارتش نشانه رفت که خود از بعضی از حقایق این فاجعه پرده برداشت.

از سوی دیگر نهاد ریاست جمهوری نیجریه حتی نپذیرفت که نام این نهاد به عنوان یکی از مراجع مطلع از این فاجعه ذکر شود و مجریان این توطئه که فریب خوردگان اصلی آن بودند، همچنان در پی یافتن راه نجاتی برای خود هستند زیرا در نهایت، آنها بودند که به عنوان مقصر و مجرمان اصلی این نسل کشی شیعیان نیجریه به کمیته تحقیقات معرفی شدند.

افزون بر این، فریب و تطمیع اراذل و اوباش بیکار در نیجریه برای حمله به شیعیان در روز عاشورا امری بی سابقه نیست. به عنوان مثال حدود هشت سال پیش پادشاه شهر زاریا به واسطه مأموران خود و با پرداخت پول، گروهی از این اراذل فقیر را به حمله به شیعیان در راهپیمایی روز عاشورا و آتش زدن یک مرکز مهم اسلامی وادار ساخت. ولی این اراذل که نتوانسته بودند به راهپیمایان روز عاشورا حمله کنند، با حمله به آن مرکز مهم- که البته خالی از جمعیت بود- بخشی از آن را به آتش کشیدند. اما طولی نکشید که این اراذل به خانه شیخ زکزاکی رفته و به اشتباهات خود اعتراف کردند و نزد وی عذرخواهی و توبه کرده و اعلان نمودند که آنها هم از اعضای حرکت اسلامی هستند و در دفاع از آن کوتاهی نخواهند کرد. از اینرو، امید است که این بار نیز به اشتباهات خود واقف شده و حقایق برای آنها روشن شود.

اما وهابیون و سلفیهای خبیث بجز نابودی سایر مذاهب و مکاتب فکری اسلامی مغایر با مکتب خود هدف و آرزوی دیگری در سر ندارند و رضایت آنها تنها در حذف و امحای تمام مسلمانان از صحنه عالم است؛ به غیر از اندک فریب خوردگانی در میان آنها که بالذات دارای فکر و فطرت پاک هستند.

باید گفت که درگیری با امویان و دشمنان اهل بیت (علیهم السلام)- که تکفیریها مصادیق امروزی آنها هستند- جز با سیطره یافتن مسلمانان میانه رو بر این تفکر منحرف یا ظهور امام زمان (عج) به پایان نخواهد رسید. به همین خاطر نمی توان از آنها انتظاری جز این داشت.

طرف جدید و اصلی این توطئه ها مقامات دولتی و حکام ظالم و نوکران دشمنان اسلام و مسلمین- یعنی آمریکا، اسرائیل و عربستان- هستند و امید است حرکتی که شیخ ابراهیم زکزاکی (یعنی بیداری جامعه) از حدود هشت سال پیش آغاز کردند، به نتیجه برسد و امروز نشانه ای از این بیداری در میان افراد و گروه ها و شخصیت های مهم جامعه قابل مشاهده است و نوکری آنها به سبب این بیداری از میان خواهد رفت.