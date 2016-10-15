به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مهرجو صبح شنبه به خبرنگاران گفت: با توجه به تهدید سلامت کارگران در بخش های مختلف به دلیل آسیب های ناشی از مشاغل سخت و زیان آور و یا امراض ناشی از این قبیل کارها، توجه به رفاه و ورزش آنان می تواند به سالم سازی محیط و جلوگیری از بروز برخی مشکلات و آسیب های جسمی، روحی و روانی کارگران کمک کند.

وی بیان کرد: سلامت‌جامعه و تولید در گرو سلامت کارگران است و باید دولت بیش از هر زمان دیگری به ورزش‌ جامعه کارگری توجه داشته باشد.

مهرجو عنوان کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ۱۰پروژه عمرانی برای رفاه و ورزش کارگران دردست احداث دارد که این پروژه ها شامل سالن ورزشی چند منظوره، زمین چمن، خوابگاه ، استخر و ساختمانهای اداری است.

وی افزود: همه این پروژه ها در شهرستانهای استان فعال است و برخی از آنها نیز در مرحله بهره برداری قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این پروژه ها از محل اعتبارات ملی در حال انجام است، اظهار داشت: با پیشرفت فیزیکی مناسبی که برخی از این پروژه ها دارند بزودی مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.

معاونت پشتیبانی وتوسعه منابع انسانی اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی استان در تشریح این پروژه ها گفت: خوابگاه مجموعه ورزشی کارگران دنا شده در چهار واحد با زیربنای ۳۱۰ متر مربع و اعتبارهزینه شده چهار میلیارد ریال آماده بهره برداری است.

وی سالن ورزشی چند منظوره دنا را از دیگر پروژه ها ی فعال عنوان کرد وگفت: این پروژه با زیربنای ۱۸۵۰ متر مربع از سال ۱۳۹۲ شروع شده که تا کنون شش میلیارد ۵۷۰ میلیون ریال از محل منابع ملی برای آن هزینه شده و ۵۰درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل این پروژه را یک میلیارد و۴۰۰میلیون ریال عنوان کرد.

مهرجو گفت: زمین چمن مجموعه ورزشی کارگران یاسوج نیز در زمینی به مساحت ۹هزار متر مربع ،۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی افزود: برای این پروژه تا کنون یک میلیارد ۸۵۰میلیون ریال از محل اعتبارات منابع ملی هزینه شده که برای تکمیل آن وسکوی تماشاگران دو میلیارد و۵۰۰میلیون ریال اعتبار مورد نیاز است.

مهرجو بیان کرد: خوابگاه مجموعه ورزشی کارگران یاسوج نیز با زیربنای ۱۰۰۰متر مربع از سال ۸۹ شروع شده و ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مهرجو اعتباز هزینه شده برای این پروژه را تاکنون سه میلیارد و۵۰۰میلیون ریال عنوان کرد وگفت: برای تکمیل آن به ۵ میلیارد ریال اعتبار نیاز هست.

وی گفت: سالن ورزشی چند منظوره گچساران با ۱۸۵۰ متر مربع زیربنا آماده بهره برداری است که برای این پروژه دومیلیارد و ۵۸۰ میلیون ریال هزینه شده است.

مهرجو، استخر مجموعه ورزشی کارگران گچساران را با زیربنای دوهزار متر مربع، سالن ورزشی چند منظوره کارگران دهدشت و سالن ورزشی چند منظوره بهمئی هر کدام با ۱۸۵۰ متر مربع زیربنا را از دیگر پروژه های در دست اقدام اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان عنوان کرد.