به گزارش خبرنگار مهر، الهام فلاح نویسنده جوان برگزیده جایزه ادبی پروین اعتصامی تازه‌ترین مران خود را با عنوان «همه دختران دریا» را منتشر کرد.

این نویسنده در گفتگو با مهر درباره رمان جدید خود عنوان کرد: همه دختران دریا چهارمین رمان و ششمین اثر داستانی من است که توسط نشر ققنوس به چاپ رسیده است.

وی ادامه داد: رمان همه دختران دریا به طرح پرسش سرنوشت ساز رفتن بهتر است یا ماندن؟ در زندگی چهار زن می پردازد. روایت داستانی آن نیز دربرگیرنده سه زمان حال گدشته و آینده به طور موازی است.

فلاح درباره داستان این رمان نیز گفت: سه زن جوان خیلی اتفاقی همسفر زنی سن و سال دار به نام ماندگار می‌شوند و این همسفر شدن نقش تعیین کننده‌ای در پایان سفر خواهد داشت. ماندگار همسر یکی از اعضای گروه منافقین است و سه زن جوان نیز شامل ستاره نویسنده جوانی، فریبا که استاد ریاصیات است و شیرین مامایی که پروانه کارش باطل شده می‌شوند.

به گفته فلاح داستان این اثر به نوعی معمایی است و در پایان ماجرا گره آن گشوده خواهد شد و تکلیف چهار زن داستان با پرسش بزرگ زندگی شان معلوم می‌شود.

فلاح پیش از این با نگارش رمان «خون مردگی» توانسته بود جایزه برگزیده جایزه ادبی پروین اعتصامی را در سال جاری کسب کند.