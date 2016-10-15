دولت اوباما ۵۸۷ میلیارد دلار بدهی بالا آورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس اینسایدر، وزارت خزانهداری آمریکا گفت که افزایش هزینهها در برنامههای تأمین اجتماعی مانند خدمات درمانی باعث بالا رفتن هزینههای دولت و افزایش میزان کسری بودجه در سال ۲۰۱۶ شده است. کسری بودجه سال ۲۰۱۶ به ۳.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا افزایشیافته است و این باعث ایجاد نگرانیهایی در داخل این کشور شده است. با توجه به آمار منتشرشده از سوی دفتر بودجه کنگره آمریکا، این برای اولین بار از سال ۲۰۰۹ تاکنون است که کسری بودجه به دلیل تولید اقتصادی افزایشیافته است. در سال ۲۰۰۹ نیز کسری بودجه از مرز ۱.۴ هزار میلیارد دلار گذشت و باعث ایجاد بحران مالی شد.
کسری بودجه سال گذشته ۴۳۹ میلیارد دلار بود که ۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل میداد. بر اساس تقویم حسابداری تاکنون میزان کسری بودجه سال ۲۰۱۶، در حدود ۵۴۸ میلیارد دلار است.
درآمدهای بودجه در سال ۲۰۱۶ یک درصد رشد داشت و این در حالی است که هزینهها نیز در حدود ۵ درصد رشد داشته و به ۳ هزار و ۸۵۴ میلیارد دلار رسیده است. با افزایش سن جمعیت در ایالاتمتحده، هزینههای اجباری برای تأمین اجتماعی و خدمات درمانی، برنامههای بازنشستگی و مراقبتهای بهداشتی برای افراد مسن افزایشیافته است. در ماه سپتامبر، وزارت خزانهداری در با مازاد بودجه ۳۳ میلیارد دلاری مواجه شد که نسبت به ماه سپتامبر سال گذشته کاهشی ۶۳ درصدی داشته است. تحلیلگران در نظرسنجی انجامشده توسط رویترز، اعتقاد داشتند که بودجه این بخش باید با مازاد ۲۵ میلیارد دلاری همراه باشد.
دفتر بودجه کنگره بارها هشدار داده است که افزایش سطح بدهی دولت فدرال در درازمدت ناپایدار شده و کنگره باید قوانین فعلی را تغییر دهد.
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