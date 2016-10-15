صید در صیدگاه دوم میگو هرمزگان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید پرویز محبی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه فصل صید میگو هرمزگان از دهم مهرماه آغاز شده بود گفت: در دوهفته اول صیادان استان هرمزگان از منطقه سیریک تا منطقه هرمز مشغول به صیادی بوده اند.

وی با بیان اینکه رعایت محدوده مکانی در صید گاه میگو در هفته های آغازین از اهداف مهم مدیریتی فصل صید میگو است تصریح کرد:این مهم با همکاری صیادان استان و همچنین همکاری یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان و دریابانی استان به خوبی صورت گرفت.

محبی یکی از اهداف مدیریت فصل صید میگو را حفظ ذخایر و همچنین فرصت سازی برای این آبزی با ارزش برای رسیدن به رشدن لازم و اقتصادی شدن صید میگو خواند و افزود: از ۲۴ مهرماه جاری نیز صید گاه دوم یعنی از منطقه هرمز تا طولای قشم برای صیادان باز شده است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه امسال با هماهنگی های انجام شده بین اداره کل شیلات هرمزگان، دریابانی استان و یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات هرمزگان اقدامات خوبی در راستای مبارزه با صید غیر مجاز در حال انجام است گفت: این جدیت و پیگیری از سوی شیلات هرمزگان بدون شک در راستای صید پایدار و حفظ ذخایر ارزشمند میگوی خلیج فارس برای سال ها و نسل های آینده است.

فصل صید میگو امسال در استان هرمزگان از ۱۰ مهرماه آغاز شده بر اساس نظر کارشناسان پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان ادامه پیدا می کند.