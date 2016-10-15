پرونده سوء استفاده جنسی «ترامپ» شاکی پیدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، کمتر از یک ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا، داستان رسوایی های دونالد ترامپ نامزد جنجالی حزب جمهوریخواه وارد فصل جدیدی شد.

در نخستین بخش از رسوایی های ترامپ، وی در فیلمی که تاریخ ضبط آن به سال ۲۰۰۵ میلادی باز می گردد، ضمن اعتراف به هرزگی های خود از زنان به عنوان موجوداتی مبتذل یاد می کند که به هر ستاره آمریکایی اجازه دست درازی به خود را می دهند.

انتشار این ویدئو، ضربه سنگینی به پیکره ستاد انتخاباتی ترامپ وارد آورد تا جایی که وی بلافاصله حمایت جمهوریخواهان سرشناسی چون «مک کین» رئیس کمیته نیروهای مسلح سنا و «پل رایان» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا را از دست داد.

اما این بار به لطف جسارتی که انتشار ویدئوی اعترافات ترامپ به برخی از قربانیان احتمالی وی بخشیده است، دو نفر از زنانی که پیشتر با وی سر و کار داشته اند، اتهامات جدیدی مبنی بر سوء استفاده جنسی را به نامزد جمهوریخواه نسبت می دهند.

اولین شاکی، زنی به نام «سامر زروس» است که در سال ۲۰۰۷ میلادی در یکی از قسمت های برنامه پر مخاطب «اپرنتیس» با اجرای ترامپ حضور داشته و می گوید وی در حین یک جلسه خصوصی به او دست درازی کرده است.

دومین شاکی نیز زنی ۴۶ ساله به نام «کریستین اندرسون» است که ادعا می کند در یکی از سال های دهه ۱۹۹۰ و در حین حضور در یک کلاب شبانه، از سوی ترامپ مورد تعرض جنسی قرار گرفته است.

اتهامات اخیر در حالی مطرح می شود که خود ترامپ از آنها به عنوان داستانهایی ساختگی یاد می کند که هدفی جز تخریب وجهه وی در روزهای پایانی رقابت انتخاباتی ندارند. به گفته وی، این اتهامات با انگیزه های مالی، سیاسی و شاید حتی فقط برای متوقف کردن جنبش انتخاباتی وی مطرح می شود.

اما از همه این حرف و حدیث ها که بگذریم، ترامپ که می گوید نیازی به حمایت بزرگان حزب جمهوریخواه ندارد و همچنان به تنهایی از پس «هیلاری کلینتون» حریف دموکرات خود بر می آید، نمی تواند این حقیقت را که در نظرسنجی ها از وی عقب افتاده است، انکار کند.

آخرین نظرسنجی مشترک «ایپسوس-رویترز» نشان می دهد که کلینتون با اختلاف هفت امتیاز بر رقیب جمهوریخواه خود برتری دارد.