به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر، احمد بهروزیان‌فرد با اشاره به برنامه هفته تربیت بدنی و ورزش گفت: این هفته از ۲۶ مهر ماه تا دوم آبان ماه برگزار می‌شود که در این هفته برنامه‌های مهمی برای اجرا تدوین شده است.

وی تجدید بیعت ورزشکاران استان بوشهر با شهدای والامقام، دیدار ورزشکاران با امام جمعه و استاندار بوشهر، تجلیل از قهرمانان، مدال‌آوران پارالمپیک، و دیگر ورزشکاران برگزاری مسابقات کاراته و ووشو قهرمانی استان، پیاده روی و اجرای ورزش صبحگاهی کارکنان ودیدار با خانواده شهدای ورزشکاراز برنامه‌های مهم هفته تربیت بدنی و ورزش است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر از افتتاح بزرگترین مجموعه ورزشی جنوب کشور در هفته تربیت بدنی در شهرستان کنگان خبر داد و گفت: این مجموعه ورزشی با ۳۲ هزار متر مربع مساحت با حضور وزیر ورزش و جوانان افتتاح می‌شود.

بهروزیان‌فر با اشاره به اینکه برای ساخت این مجموعه ورزشی ۱۶۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده افزود: اعتبارات این مجموعه ورزشی از محل سفر رهبر معظم انقلاب اسلامی به کنگان تامین شده است.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه ورزشی کنگان دارای سالن سقف کوتاه ورزش‌های رزمی، زمین چمن مصنوعی استاندارد، سکوی تماشاچی، روشنایی کامل، خوابگاه ورزشکاران با ظرفیت ۱۲۰ نفر و سالن چند منظوره هزار و ۵۰۰ نفری با تمام امکانات است.