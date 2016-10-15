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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۰۴

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان:

استان همدان دارای ۱۲ هزار و ۳۳۲ حلقه چاه مجاز است

استان همدان دارای ۱۲ هزار و ۳۳۲ حلقه چاه مجاز است

همدان- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: استان همدان دارای ۱۲ هزار و ۳۳۲ حلقه چاه مجاز و چهار هزار و ۴۰۳ حلقه چاه غیرمجاز است.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور رضوانی جلال صبح شنبه در شورای حفاظت از منابع آب استان همدان بابیان اینکه حجم آب قابل برنامه‌ریزی برای چاه‌های استان همدان، هزار و ۱۹۷ میلیون و ۴۱۰ هزار مترمکعب در نظرگرفته شده است، گفت: مجموع برداشت از چاه‌ها برای مصارف شرب، صنعت و فضای سبز ۱۴۴ میلیون و ۹۴ هزار مترمکعب بوده است.

وی حجم آب قابل برنامه‌ریزی از طریق چاه‌ها برای کشاورزی را هزار و ۵۲ میلیون و ۴۶۰ هزار مترمکعب عنوان کرد و گفت: در حال حاضر برداشت از چاه‌ها برای مصارف کشاورزی براساس اعلام شرکت آب منطقه‌ای هزار و ۴۸۳ میلیون و ۶۴۰ هزار مترمکب بوده است.

رضوانی جلال باتاکید بر اینکه باید ۴۳۱ میلیون و ۱۸۰ هزار مترمکعب حجم برداشت از چاه‌ها در بخش کشاورزی کاهش داده شود که معادل ۲۹ درصد است، گفت: استان همدان دارای ۱۲ هزار و ۳۳۲ حلقه چاه مجاز و چهار هزار و ۴۰۳ حلقه چاه غیرمجاز است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر کسری ذخیره آبخوان آبرفتی استان همدان ۲۳۹ میلیون و ۸۷۰ هزار مترمکعب برآورد شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان به اجرای هشت هزار و ۴۸۷ هکتار سیستم نوین آبیاری در اراضی استان همدان در سال ۹۵ اشاره کرد و گفت: از این محل ۳۷ میلیون و ۳۴ هزار مترمکعب صرفه جویی لحاظ شده است.

وی با بیان اینکه اجرای ۹۰۰ هکتار پروژه تجهیز و نوسازی اراضی با صرفه‌جویی یک میلیون و ۶۷۰ هزار مترمکعبی نیز برنامه‌ریزی شده است، گفت: برنامه‌ریزی احداث سالانه ۲۴ هکتار گلخانه با سه میلیون و ۱۰۰ هزار مترمکعب صرفه‌جویی در مصرف آب نیز در برنامه است.

رضوانی جلال افزود: اصلاح و جایگزینی باغات قدیمی در سطح دو هزار و ۱۰۰ هکتار با صرفه‌جویی ۱۵ میلیون و ۷۵۰ مترمکعب در دستور کار است.

رضوانی جلال بیان کرد: تاکنون عقد قرارداد با مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی تحت عنوان ارزیابی فنی، اقتصادی و تعیین آرایش کشت مناسب آبیاری محصولات کشاورزی با روش آبیاری قطره‌ای نواری و بررسی آرایش کاشت‌های مختلف بر خصوصیات شیمیایی خاک، عملکرد و کارایی مصرف آب صورت گرفته است.

کد مطلب 3795549

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