یحیی قائنیپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دمای هوای مشهد روز یکشنبه با چهار درجه کاهش در خنکترین ساعات به هشت درجه و در گرمترین ساعات به ۲۴ درجه سانتیگراد میرسد.
وی افزود: در حال حاضر هوای مناطق شمالی خراسان رضوی قسمتی تا نیمه ابری توام با غبار صبحگاهی همراه با افزایش ابر، در برخی نقاط رگبار پراکنده باران و گاهی وزش باد نسبتا شدید است.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: صبح شنبه برای مناطق مرکزی و جنوبی خراسان رضوی هوایی صاف تا قسمتی ابری توام با غبار صبحگاهی، افزایش ابر و در برخی نقاط همراه با رگبار پراکنده باران و گاهی وزش باد نسبتا شدید پیشبینی میشود.
وی در ادامه گفت: هم اکنون هوای شهر مشهد کمی تا قسمتی ابری توام با غبار صبحگاهی است که به تدریج میزان ابر با احتمال بارش خفیف و پراکنده افزایش مییابد و در برخی ساعات شاهد وزش باد نسبتا شدید هستیم.
قائنی پورعنوان کرد: کمینه دمای هوای مشهد در روز شنبه ۱۰ درجه و بیشینه دما ۲۸ درجه سانتیگراد است که روز یکشنبه با کاهش چهار درجهای به عدد ۲۴ میرسد.
وی اضافه کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته شهرستان فریمان با حداقل دمای سه درجه سانتیگراد خنکترین و شهرستان مه ولات با حداکثر دمای ۳۱ درجه سانتیگراد گرمترین شهرهای خراسان رضوی گزارش شدهاند.
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: حداقل و حداکثر دمای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته بین هشت و ۲۴ درجه سانتی گراد تغییر کرده است.
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