قربان پور: هوای آذربایجان غربی غبارآلود می شود

محمد قربان پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه های پیش یابی طی دو روز آینده، وزش باد نسبتا شدید پدیده غالب نقاط استان با احتمال خیزش و انتقال گرد و خاک همراه خواهد بود.

وی ادامه داد: همچنین گذر امواجی از تراز میانی جو طی امروز سبب رگبار باران و رعدو برق با احتمال بارش تگرگ در برخی نقاط به ویژه در نیمه شمالی استان خواهد شد.

قربان پور اضافه کرد: طی امروز شنبه و یکشنبه شاهد وزش باد نسبتا شدید در برخی ساعات در سطح استان خواهیم بود که پیش بینی می شود سرعت باد در مناطق جنوبی استان نسبت به سایر نقاط بیشتر باشد.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هفته آینده به لحاظ بارشی جوی نسبتا پایدار حاکم خواهد بود.

قربان پور اضافه کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته تغییرات دمایی ارومیه بین ۶ و ۲۵ درجه در نوسان بوده و طی این مدت تخت سلیمان با ۳ و پلدشت با ۳۳ درجه به ترتیب خنک ترین و گرم ترین نقاط استان گزارش شده اند.