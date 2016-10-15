فرمانداران هشت گانه استان سمنان روسای شورای پدافند غیرعامل شدند

مدیرکل پدافند غیرعامل استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر بر توجه به پدافند غیرعامل را در راستای دفاع از درون جامعه تاکید کرد و اظهار داشت: در این راستا فرمانداران سمنان، شاهرود، میامی، دامغان، سرخه، گرمسار، مهدیشهر و آرادان به عنوان روسای شورای پدافند غیرعامل شهرستان مطبوعشان منصوب شدند.
ایرج کارخایی خاطرنشان کرد: پدافند غیرعامل مجموعه اقدامات غیر مسلحانه برای افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم خدمات رسانی ضروری به مردم، ارتقای پایداری و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات دشمن طرح ریزی و برنامه ریزی شده که لازم است تمام دستگاهها و نهادها و سازمانها برای حفظ و ایمنی و حراست از زیرساخت ها به آن توجه کنند.
وی همچنین خواستار شناسایی و برنامه ریزی برای مقابله با تهدیدات مختلف خصوصا در عرصه زیستی در استان شد و گفت: به منظور حفظ آمادگی لازم در مقابل تهدیدات برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و برگزاری مانور و رزمایشهای مختلف باید با کمک دستگاههای اجرایی در سطح شهرستان آرادان برگزار و عملیاتی شود.
مدیرکل پدافند غیرعامل استان سمنان همچنین خواستار دقت توجه همه مسئولان و کارکنان برای اجرای دقیق مسائل و موارد مرتبط با پدافند غیرعامل در سطح استان شد و بیان داشت: فرهنگ سازی و ایجاد فرهنگ مناسب در بین مردم و گروهها خصوصا کارکنان در امر پدافند غیرعامل مهم و اساسی است لذا باید گفت همه دستگاه ها در این زمینه مسئولیت دارند و باید با هوشیاری تمام تهدیدات و آسیب های مختلف مرتبط با شهرستان شناسایی و راهکارهای مقابله با آن تهیه، ترسیم و عملیاتی شود.
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