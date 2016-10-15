کشاورزان قمی از خرید تضمینی جو استقبال نکردند/ افزایش کشت گندم

علی مؤمن در گفتگو با خبرنگار مهر، به خرید تضمینی جو در استان قم اشاره کرد و گفت: میزان تحویل جو طی سال زراعی اخیر در استان قم ۱۷ هزار تن بوده است که بر اساس اعلام قبلی در بورس توزیع شد.

وی بابیان اینکه فروش در بازار بورس برای هر کیلو جو ۷۲۰ تومان بوده است، عنوان کرد: جو قم از کیفیت بالایی برخوردار است که این امر باعث فروش همه جوهای عرضه شده توسط استان قم در بازار بورس شد.

رئیس خانه کشاورز استان قم با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی جو توسط دولت هر کیلو هزار و ۲۰ تومان اعلام شده بود، گفت: دولت تاکنون مابه التفاوت قیمت فروش در بازار بورس و قیمت تضمینی را که برای هر کیلو جو ۳۰۰ تومان است به کشاورزان پرداخت نکرده است.

وی در ادامه به نبود شوق در کشاورزان برای استقبال از خرید تضمینی اشاره کرد و گفت: تقریبا سالانه ۶۰ هزار تن جو در استان قم برداشت می‌شود که کشاورزان تنها ۱۷ هزار تن آن را به دولت فروختند.

فروش جو به دامداران

مؤمن در ادامه افزود: به علت بدقولی‌هایی که در خرید تضمینی جو طی سال‌های گذشته وجود داشته و کشاورزان پول خود را در اسرع وقت دریافت نکرده‌اند از خرید تضمینی استقبال نمی‌شود.

وی ادامه داد: جو تولیدی کشاورزان در بازار آزاد توسط دامداران خریداری می‌شود که قیمت خرید در بازار آزاد برای هر کیلو جو نزدیک به ۸۵۰ تومان بوده و به دلیل اینکه کشاورز در بازار آزاد پول نقد دریافت می‌کند ترجیح می‌دهد که جو تولید شده را حتی با قیمت کمتر در بازار آزاد به فروش برساند.

استقبال از فروش گندم

رئیس خانه کشاورز استان قم همچنین به خرید تضمینی گندم اشاره کرد و گفت: نزدیک به ۱۸ هزار تن گندم نیز از کشاورزان قمی تحویل شد که این رقم تقریبا با میزان گندم تولید شده برابر است و علت استقبال کشاورزان پرداخت به موقع خریدهای تضمینی گندم بوده است.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه مبلغ خرید تضمینی گندم در اسرع وقت به کشاورزان پرداخت شد در سال زراعی جدید نیز بیشتر کشاورزانی که جو کاشته بودند ترجیح می‌دهند که زمین‌های زراعی خود را زیر کشت گندم ببرند.

مؤمن همچنین افزود: قیمت خرید تضمینی برای هر سال زراعی باید تا شهریورماه اعلام شود تا کشاورز بر اساس آن اقدام به کشت کند اما تاکنون قیمت خرید تضمینی به کشاورزان اعلام نشده است.