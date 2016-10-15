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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۱۴

مدیر روابط عمومی فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد خبر داد:

تاخیر پرواز ایرتور مشکلاتی برای فرودگاه هاشمی نژاد به بار آورد

تاخیر پرواز ایرتور مشکلاتی برای فرودگاه هاشمی نژاد به بار آورد

مشهد ـ مدیر روابط عمومی فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد گفت: تاخیر بیش از اندازه پرواز هواپیمایی ایرتور باعث ایجاد مشکلاتی از جمله خسارت ۴۰۰ هزار تومانی به فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد شد.

حسن جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پروازهای اخیر هواپیمایی ایران ایرتور در روز گذشته با تاخیری طولانی مدت مواجه بوده و این مسئله نارضایتی شدید مسافران را در پی داشته است، اظهار کرد: سه پرواز این شرکت در دیروز با تاخیر انجام شد.

وی افزود: پرواز مشهد به اصفهان که ساعت پرواز این هواپیما ۱۵:۴۵ دقیقه بوده است اما هواپیما ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه فرودگاه مشهد را ترک کرد.

مدیر روابط عمومی فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد ادامه داد: پرواز مشهد به تهران که می‌بایست در ساعت ۲۰:۳۰ فرودگاه مشهد را به قصد تهران ترک کند اما با تاخیری پنج ساعتی مواجه شد و در ساعت ۱:۲۳ دقیقه بامداد این شهر را ترک کرد.

وی اضافه کرد: همچنین پرواز دیگر این شرکت هواپیمایی به مقصد تهران که ساعت پرواز آن ۲۲:۱۰ دقیقه بود با تاخیری به مراتب طولانی مواجه شد و این قضیه به عصبانیت یکی از مسافران و شکستن شیشه فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد منجر شد.

جعفری تصریح کرد: این تاخیر شش ساعته در پرواز همچنین باعث بازگشتن تعدادی از مسافران شد و بقیه مسافران با پرواز جایگزین، مشهد را به قصد تهران در ساعت ۴:۳۰ دقیقه صبح امروز ترک کردند.

کد مطلب 3796040

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