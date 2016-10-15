لزوم همکاریهای بیشتر پکن و مسکو در شورای امنیت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس، رئیس جمهور چین خواستار همکاری همتای روس خود در سازمان ملل در راستای تأمین امنیت منطقی تر در جهان شد.

«شی جینپینگ» رئیس جمهور چین امروز در دیدار با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در «گوا» واقع در هند گفت: به عنوان اعضای شورای امنیت، باید همکاری ها و تعاملاتمان را در چارچوب نهادهای چندجانبه گسترش دهیم.

رئیس جمهور چین که برای شرکت در اجلاس «بریکس» در هند به سر می برد، در اظهارات خود «ولادیمیر پوتین» را دوست قدیمی خود خواند و در ادامه تصریح کرد: مسائل مهم و حیاتی باید از طریق همکاری های فیمابین مورد بررسی قرار گیرد تا از این طریق تلاش هایمان بتواند به کمک برای تضمین نظم جهانی منصفانه تر و منطقی تری معطوف گردد.