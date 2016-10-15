خبر جانکاه غیاب استاد کشن فلاح را باید به تلخی باور کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی شفیعی مدیرکل هنرهای نمایشی با انتشار پیامی درگذشت زنده یاد دکتر سعید کشن فلاح کارگردان و مدرس دانشگاه را تسلیت گفت.

در متن پیام مهدی شفیعی آمده است:

« انا لله و انا الیه راجعون

خبر جانکاه غیاب استاد سعید کشن فلاح را به ناگواری و تلخی باید باور کنیم. بزرگ مردی که حضور بی بدیل او در تئاتر امروز، چنان خورشید تا همیشه خواهد درخشید.

حضور ایشان در تئاتر کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جایگاه های موثری همچون دانشگاه، شورای مرکزی ارزشیابی و نظارت،جشنواره بین المللی تئاتر فجرو...همیشه به عنوان تکیه گاهی موثر برای تئاتر کشور و نسل جوان برآمده از انقلاب بود.

فقدان آن معلم مهربان و استاد یگانه را به خانواده معززش و اصحاب فرهنگ و هنر خاصه جامعه داغدار تئاتر تسلیت عرض می نمایم. روح و روانش قرین حضرت حق. مهدی شفیعی / مدیر کل هنرهای نمایشی»