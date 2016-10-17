رحمت امینی درباره شخصیت و تأثیرگذاری زنده‌یاد سعید کشن‌فلاح در عرصه هنرهای نمایشی به خبرنگار مهر گفت: دکتر کشن‌فلاح را از زمانی که به عنوان دانشجوی هنر بودم تا زمانی که افتخار همکاری با ایشان را پیدا کردم، بیشتر در دانشگاه به عنوان مدیر گروه و مدرس تئاتر دیدم که با عشق و علاقه با دانشجویان کار می‌کرد. این عشق و علاقه به صورت متقابل در بین دانشجویان و دکتر هم وجود داشت.

وی با بیان اینکه زنده‌یاد کشن‌فلاح در دوره‌ای که تئاتر کار کردن به سادگی امروز نبود برای تئاتر اقدامات مؤثری انجام داد، اظهار کرد: گاهی اوقات دکتر کشن‌فلاح سپر بلا می‌شد و مسیر را برای تئاتر و تئاتر دانشگاهی باز می‌کرد. ایشان مراقبت‌های ویژه‌ای از تئاتر و تئاتر دانشگاهی داشت تا این حوزه مسیر رو به پیشرفتی داشته باشند.

رئیس شورای ارزشیابی و نظارت اداره‌کل هنرهای نمایشی تأکید کرد: از جمله اقدامات مؤثر دکتر کشن‌فلاح برگزاری جشنواره تئاتر جهاد دانشگاهی بود که هیچگاه جشنواره‌های وزارت علوم به لحاظ کیفی و تأثیرگذرای نتوانستند به پای آن جشنواره برسند. از دل آن جشنواره بود که هنرمندان چون علیرضا نادری، نادر برهانی‌مرند، کوروش نریمانی و حسین کیانی به تئاتر ایران معرفی شدند.

امینی افزود: دوره فعالیت ایشان و دکتر محمود عزیزی و دکتر تاجبخش فناییان به عنوان همکاران‌شان، به منظور فضاسازی و ایجاد امکان برای تئاتری دانشگاهی باتفاقات خوبی رخ داد.

وی صبوری و مقاومت را هم از ویژگی‌های بارز شخصیتی زنده‌یاد کشن‌فلاح دانست و اظهار کرد: معمولا دکتر کشن‌فلاح به مشکلات لبخند می‌زد و به بیماری نیز لبخند زد و شاید همین لبخندهایی که به مشکلات و بیماری زد باعث شد که خیلی زود از میان ما برود.