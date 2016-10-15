جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی در استان قزوین ۷۶ مصوبه داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل یاری عصر شنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که با حضور سیف رئیس کل بانک مرکزی در سالن باغستان برگزار شد اظهارداشت: قزوین دارای بیش از۳۷۰۰ هزار واحد تولیدی است که تعداد ۲۱۳۱ واحد در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده اند.

وی بیان کرد: تاکنون با تشکیل ۱۶ جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در استان ۷۶ مصوبه برای حل مسائل واحدهای صنعتی و تولیدی صورت گرفته و ۱۱۶ پروژه ویژه دستگاههای اجرایی عملیاتی شده است.

یاری بیان کرد: ۴۰ دستگاه اجرایی در مسائل اقتصاد مقاومتی درگیر هستند و سه جلد کتاب نیز در دست چاپ است.

800 میلیون دلار صادرات محقق می شود

وی اضافه کرد: تهیه سند توسعه صادرات غیرنفتی با چشم انداز ۸۰۰ میلیون دلار، سند توسعه اشتغال با افق ۲۰ هزار شغل، استفاده از پساب تصفیه خانه قزوین و تاکستان، ملزم کردن دستگاههای اجرایی به انجام پروژه های خارج از ابلاغی، برگزاری جلسات در شهرستان ها، آبرسانی به شهر قزوین و اجرای طرح های روستایی و توسعه سرمایه گذاری خارجی و توریسم درمانی از کارهای انجام شده در راستای اقتصاد مقاومتی است.

امضاء شش تفاهم نامه در سفر رئیس جمهور به قزوین

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قزوین یادآورشد: در سفر رئیس جمهور به استان قزوین شش تفاهم نامه به ارزش ۳ هزار میلیارد تومان امضا شد که می تواند تحول استان را تسریع کند.

وی بیان کرد: در نیمه اول امسال ۱۹۰ میلیون دلار صادرات محقق شده که به ۴۰ کشور صورت گرفته و در حوزه سرمایه گذاری خارجی نیز تاکنون ۴۵۱ میلیون دلار عملیاتی شده است.

ثبت نام 10 هزار نفر در سامانه کاریابی

یاری تصریح کرد: در سامانه کاریابی استان تاکنون ۱۰ هزار نفر ثبت نام کرده اند که در صورت اجرای برنامه ها قادریم این نیاز را پاسخ دهیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قزوین یادآورشد: در استان قزوین ۶۷۲ پروژه برای واگذاری شناسایی شد که فقط ۱۰ درصد آن واگذار شد که باید مشکلات این بخش برطرف شود.

وی اضافه کرد: فرسوده بودن واحدها، کمبود سهیمه آب، نبود بستر مناسب برای فروش کالا، ضعف در فرهنگ سازی و نبود انگیزه های تشویقی برای بخش خصوصی، نبود تسهیلات ارزان قیمت، نداشتن بازده مناسب طرح ها، نبود زیرساخت گردشگری از مشکلات این بخش است.

یاری در ادامه به وضعیت اعتباری استان اشاره کرد و گفت: استان قزوین 1250میلیارد تومان از درآمد کشور را تامین می کند که از این مقدار 115 میلیارد تومان بابت حق تملک و 135 میلیارد تومان بابت هزینه های جاری به استان برگردانده می‌شود؛ که دریافت 250 میلیارد تومان جوابگوی نیازهای استان نیست.