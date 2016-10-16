آمریکا باز هم مدعی حمله موشکی به ناوشکن خود در سواحل یمن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، مقامات آمریکا باز هم مدعی حمله موشکی به ناوشکن این کشور در آب های بین المللی در مقابل سواحل یمن شدند.

بنا بر اعلام رسانه های آمریکا مقامات این کشور مدعی شدند که ناوشکن «یو اس اس میسون» در معرض شلیک دست کم یک موشک در آب های بین المللی در سواحل یمن قرار گرفته اما این موشک به آن اصابت نکرده است.

بر اساس ادعای مقامات آمریکا این حادثه شامگاه شنبه یا بامداد یکشنبه به وقت محلی یمن روی داده و ناوشکن آمریکایی با دست کم یک موشک مورد هدف واقع شده است.

آمریکا پیش از این دو بار دیگر نیز مدعی شده بود که ناوشکن این کشور با موشک هایی که از سوی انصارالله یمن شلیک شده مورد هدف قرار گرفته است که البته یمنی ها آن را ادعایی بی‌ اساس دانستند.

پنتاگون سپس در واکنش، سه سایت راداری مستقر در مناطق تحت کنترل انصارالله را هدف حمله قرار داد.

آمریکایی ها ادعا کردند که حملات محدود و با هدف دفاع از نیروهای آمریکایی و کشتی ها و آزاد دریانوردی بوده است و آمریکا به هر تهدید دیگر ضد کشتی های این کشور واکنش نشان خواهد داد.