اعضای هیات انتخاب جشنواره «وحدت اسلامی» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، طی احکام جداگانه ای از سوی هاشم میرزاخانی دبیر جشنواره فیلم «وحدت اسلامی» اعضای هیات انتخاب بخش انیمیشن و نماهنگ این جشنواره معرفی شدند.

امیرمحمد دهستانی، محمد سرشار و بهرام عظیمی آثار بخش مسابقه انیمیشن و نماهنگ جشنواره را انتخاب می کنند.

امیر محمد دهستانی دارای مدرک کارشناسی سینما و کارشناسی ارشد انیمیشن از دانشگاه هنر و مدرس دانشگاه و عضو هیات انتخاب جشنواره های متعدد بوده است.

محمد سرشار فعال فرهنگی و مدیر شبکه پویا بوده است، وی پیش از این مدیر بخش کودک و نوجوان حوزه هنری بود که ۲ سال پیش تأسیس شد. او در حوزه هنری دست به ابتکارات جالب توجهی در زمینه کودک و نوجوان زده است.

بهرام عظیمی یکی از شناخته شده ترین فعالان عرصه انیمیشن در کشور، کارگردان انیمیشن، فیلمنامه‌نویس، طراح کاراکتر و کاریکاتوریست است.

عظیمی مدرس خانه کاریکاتور ایران از سال ۱۳۷۶ تاکنون و مدرس دانشگاه‌های هنر تهران، عضو هیات داوران بیش از ۱۰۰ جشنواره ملی و بین‌المللی انیمیشن، فیلم و کاریکاتور بوده است.

تاکنون ۱۰۴ انیمیشن کوتاه و نیمه بلند و ۴۵ نماهنگ به دبیرخانه اولین جشنواره بین المللی فیلم «وحدت اسلامی» رسیده است.

اولین جشنواره بین المللی فیلم «وحدت اسلامی» توسط مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و به دبیری هاشم میرزاخانی همزمان با هفته وحدت و سی امین اجلاس بین المللی وحدت اسلامی در آذرماه سال جاری در تهران برگزار می شود.