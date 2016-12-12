اعلام اسامی داوران جشنواره «وحدت اسلامی»

به گزارش خبرگزاری مهر، داوران بخش های مختلف جشنواره بین المللی «وحدت اسلامی» با حکم هاشم میرزا خانی دبیر جشنواره معرفی شدند.

آثار راه یافته در بخش های ملی و بین الملل توسط 7 گروه داوری می شوند و احمد ضابطی جهرمی، ابراهیم حاتمی کیا، رضا برجی آثار مستند بخش ملی، عباس رافعی، مسعود اطیابی و محمدعلی صفورا آثار داستانی کوتاه و نیمه بلند و پویانمایی، رضا پورحسین، محمدحسین لطیفی، محمد داوودی، محمد اردکانی و سید ناصر هاشم زاده آثار بلند سینمایی بخش ملی را داوری می کنند.

همچنین در بخش بین الملل نیز محمدرضا اسلاملو، شریف عواد از مصر و ایوان ریدلی از انگلستان آثار بلند سینمایی، شهاب اسفندیاری، یوسف وهبی از لبنان و احمد بولان از مراکش آثار کوتاه و نیمه بلند داستانی و نماهنگ و نادر طالب زاده، عماد برنات از فلسطین و راشد رضوان از اسپانیا آثار بخش مستند و ۲ داور بین الملل بخش کوتاه و نماهنگ به همراه بهرام عظیمی آثار پویانمایی بخش بین الملل را قضاوت می کنند.

اولین جشنواره بین المللی فیلم «وحدت اسلامی» به دبیری هاشم میرزاخانی همزمان با هفته وحدت ۲۵ الی ۲۷ آذر ماه در تهران برگزار می شود.