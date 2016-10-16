به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سپاه انصارالحسین(ع) همدان، محمد حیدری اظهار داشت: دانش‌آموزان دختر شهرستان فامنین در قالب دو اتوبوس به اردوهای راهیان نور اعزام شدند.

وی افزود: در این اردو دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان شهرستان فامنین برای بازدید از مناطق عملیاتی غرب کشور(کرمانشاه) راهی اردوی دو روزه راهیان نور شدند.

فرمانده بسیج دانش‌آموزی شهرستان فامنین عنوان کرد: در این اردو دانش‌آموزان از مناطق عملیاتی مرصاد، پادگان ابوذر و غیره بازدید می‌کنند.

وی با تأکید بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در بین نسل جوان عنوان کرد: این اردوها بهترین راه برای شناساندن رشادت‌های بزرگ‌مردانی است که حماسه ۸ سال دفاع مقدس را آفریدند.

حیدری عنوان کرد: شهدا تربیت یافتگان مکتب عاشورا و امام حسین(ع) هستند و همزمانی برگزاری این اردو با ایام محرم فرصت خوبی برای تبیین قیام عاشورا است.