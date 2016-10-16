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۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۰۶

رئیس سازمان غذا و دارو:

مردم نگران فرآورده های غذایی تراریخته نباشند

مردم نگران فرآورده های غذایی تراریخته نباشند

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: هیچ فرآورده غذایی تراریخته نمی تواند وارد کشور شود مگر اینکه دارای تاییدیه های بین المللی باشد و در کشور مبداء مورد استفاده قرار گرفته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رسول دیناروند در همایش ملی اعطای نشان ایمنی و سلامت که در تالار وحدت برگزار می شود، افزود: سازمان غذا و دارو در این مدت اقدامات بسیار ارزشمندی انجام داده است که خود می تواند به عنوان الگو مطرح شود.

وی با اشاره به برخی اقدامات سازمان غذا و دارو، خاطرنشان کرد: اولویت اول ما در وزارت بهداشت سلامت مردم است و مردم از این بابت نگران نباشند.

رئیس سازمان غذا و دارو ضمن اعلام این موضوع که ایجاد نگرانی بین مردم در حالی که فرآورده های غذایی تراریخته در کشور وجود ندارد به صلاح نیست تاکید کرد: هیچ فرآورده غذایی تراریخته نمی تواند وارد کشور شود مگر اینکه دارای تاییدیه های بین المللی باشد و در کشور مبداء مورد استفاده قرار گرفته باشد.

وی با عنوان این مطلب که ۷۵ درصد فرآورده‌های غذایی برچسب چراغ راهنمای تغذیه دارند، افزود: تصور ما این است که بتوانیم در مدت ۱۸ ماه چراغ راهنمای تغذیه را روی بسته بندی‌های غذایی الصاق کنیم.  

معاون وزیر بهداشت همچنین گفت: ما اسید چرب ترانس را کاهش داده و از ۴۰ درصد در سال‌های گذشته به ۲ درصد رسانده‌ایم که در سال آینده به یک درصد نیز خواهد رسید.

دیناروند افزود: یکی از اقدامات سازمان غذا و دارو که سازمان بهداشت جهانی از آن تقدیر کرده است، ارتباط خوبی است که توانسته ایم با بخش خصوصی برقرار کنیم و سیاست‌هایی را اتخاذ کرده‌ایم که اجرای آنها در برخی از کشورها سال‌ها به طول می‌انجامد.

رئیس سازمان غذا و دارو، گفت: در حوزه پیشگیری کارهای بزرگی انجام شده است و آثار آن را در سال‌های آینده خواهیم دید، بطوریکه در سال ۱۴۰۴ حذف کامل اسید چرب ترانس اتفاق خواهد افتاد.

کد مطلب 3796879

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