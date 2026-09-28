حبیبی از مصدومان حادثه اتوبوس کرمانشاه ـ تهران عیادت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر دوشنبه با حضور در بیمارستانهای شهید مدرس و شهید چمران ساوه، از هماستانیهای مصدوم حادثه واژگونی اتوبوس کرمانشاه ـ تهران عیادت کرد و در جریان آخرین وضعیت درمانی آنان قرار گرفت.
حبیبی در این دیدارها با مصدومان و همراهان آنها گفتوگو کرد و ضمن دلجویی، مسائل درمانی و دیگر نیازهای مطرحشده از سوی بیماران و خانوادههای آنان را بررسی کرد.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت رسیدگی ویژه به مصدومان اظهار کرد: پیگیری مطالبات آسیبدیدگان و تسهیل امور آنان باید با جدیت دنبال شود و هماهنگی با مسئولان استان مرکزی و کادر درمان تا ارائه خدمات مطلوب به بیماران ادامه داشته باشد.
وی در جریان این بازدید که با حضور مدیرعامل جمعیت هلالاحمر کرمانشاه، معاون سیاسی، امنیتی استاندار مرکزی، فرماندار ساوه، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و رئیس دانشکده پزشکی ساوه انجام شد، دستورات لازم را برای پیگیری نیازهای مطرحشده صادر کرد.
بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی ساوه در روز دوشنبه، با جانباختن یکی دیگر از مصدومان، شمار جانباختگان این سانحه به ۱۲ نفر رسیده است. از مجموع ۲۱ مصدوم نیز ۱۳ نفر پس از دریافت خدمات درمانی ترخیص شدهاند و هشت نفر همچنان در بیمارستانهای شهید مدرس و شهید چمران ساوه بستری هستند.
حبیبی با قدردانی از استاندار مرکزی، مسئولان استان مرکزی و مجموعه درمانی ساوه خاطرنشان کرد: همراهی و اهتمام مسئولان استان مرکزی در رسیدگی به وضعیت مصدومان و تأمین نیازهای درمانی آنان و همراهانشان قابل تقدیر است.
وی همچنین از تلاش پزشکان، پرستاران و کادر درمان استان مرکزی قدردانی کرد و بر استمرار پیگیری وضعیت مصدومان تا زمان بهبودی و ترخیص آنان تأکید کرد.
این بازدید در ادامه پیگیریهای مستقیم استاندار کرمانشاه از وضعیت حادثهدیدگان انجام شد؛ پیش از این نیز به دستور حبیبی، فرماندار صحنه و مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری به ساوه اعزام شده بودند تا روند درمان و نیازهای مصدومان و همراهان آنان را از نزدیک دنبال کنند.
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